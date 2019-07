In estate anche gli orologi di lusso scelgono i pop-up Hublot la maison più attiva: negozi a Capri, Porto Cervo, Mykonos e Ibiza di Giulia Crivelli

3' di lettura

In inglese li chiamano negozi pop up. Letteralmente, negozi che “saltano fuori”, che appaiono all’improvviso, come funghi o come le finestre a sorpresa che si aprono quando stiamo navigando su internet. In alternativa possiamo definirli temporary o, appunto “negozi a tempo”. Sono una delle forme più diffuse di retail da qualche anno a questa parte. In realtà di improvvisato c’è molto poco: aprire un negozio per un certo periodo si inserisce in una strategia nella quale confluiscono varie motivazioni. I costi inferiori rispetto a insediare una struttura definitiva; la possibilità di allestire in spazi più piccoli e di avere quindi un assortimento limitato e un magazzino più facile da gestire; il fattore sorpresa e quello legato alla voglia di visitare un negozio che a un certo punto, come è spuntato, sparirà.

Finora la scelta era stata fatta soprattutto da marchi di abbigliamento e accessori (di lusso e non solo). Da qualche stagione si sono aggiunte le maison di orologeria e gioielleria.

Si veda anche l’articolo di Chiara Beghelli: Lo shopping va in vacanza: le nuove boutique fra Capri, Mykonos e Long Island. Con l'estate i marchi di moda e lusso “lasciano” le città per seguire chi viaggia: e negozi pop up aprono nelle isole più belle del Mediterraneo, in hotel a cinque stelle, ma anche in aeroporto.

La scelta di Hublot

La maison che più ha investito nei pop up estivi è Hublot (che appartiene al gruppo Lvmh), dedicando spazi a tempo ai suoi orologi a Porto Cervo, Capri, Mykonos e Ibiza, con l’aggiunta di un particolare. Per ogni nuovo pop up, un orologio dedicato al luogo. L’isola spagnola è stata l’ultima inaugurazione ufficiale in ordine di tempo: il 17 luglio Hublot ha festeggiato il pop-up shop sulla Marina, alla presenza di Ricardo Guadalupe, ceo della maison. È stata inoltre l'occasione per svelare il Classic Fusion Chronograph Ibiza, un modello innovativo in ceramica blu creato ispirato all'isola, alla sua atmosfera festosa e alla sua simbologia. Un orologio dedicato all’incanto di Ibiza, da regalarsi per festeggiare l’estate (occhio al prezzo, però: 14.300 euro).

Un modello dedicato ai Faraglioni

La boutique di Capri di Hublot in realtà è più di un pop-up: aperta nel 2017, si anima d’estate ma ha una struttura tutt’altro che temporanea.Per festeggiare i primi due anni di attività Hublot presenta un'edizione limitata e numerata di 30 esemplari del nuovo cronografo, dal look dichiaratamente estivo, rilassato e contemporaneo, la cui vendita sarà limitata alla boutique di Capri. Caucciù bianco e ceramica azzurra i materiali e i colori scelti – non certo a caso – per il Classic Fusion Chronograph Special Edition Capri (13.900 euro il prezzo).