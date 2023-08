In estate rischio truffe per le carte di credito o debito: ecco come tutelarsi in 10 mosse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono più di 3,2 milioni gli italiani che, in soli dodici mesi, hanno subito una truffa o un tentativo di truffa connesso alla propria carta di credito o debito. Lo dice Facile.it, sulla base di una ricerca mUp Research - Norstat. La ricerca lancia poi l’allarme: «Proprio durante il periodo estivo, considerando i molti italiani che trascorreranno le vacanze all’estero, l’utilizzo delle carte, e con esso il rischio frodi, aumenta».

Il vademecum in dieci mosse

Per aiutare i viaggiatori a riconoscere i pericoli ed evitare brutte sorprese, ma anche per usare in maniera corretta gli strumenti di pagamento elettronici, Facile.it ha stilato un vademecum in dieci punti: si va dalle differenze tra bancomat e carta di credito, all’uso delle carte all’estero, passando per le azioni da intraprendere in caso di furto o smarrimento.

1) Le carte sono accettate all'estero?

Le carte elettroniche, siano esse di debito, credito o prepagate, possono non essere accettate in tutto il mondo; per limitazioni della banca che le ha emesse o del circuito di pagamento cui si appoggiano. Per ovviare al primo caso, basta chiedere all'istituto di credito di abilitare la carta nel Paese in cui si viaggia; per ovviare al secondo… meglio dotarsi di una seconda carta accettata.

2) Meglio prelevare con bancomat o carta di credito?

La carta di credito solitamente ha commissioni più elevate (intorno al 4%) per il prelievo di denaro contante, mentre col bancomat più spesso vi è un costo fisso, il cui importo varia da banca a banca. A queste spese va sommata anche l'eventuale commissione per le operazioni effettuate con una valuta diversa dall'euro; per conoscere con precisione le condizioni applicata dall'istituto di credito, prima di partire meglio consultare i fascicoli informativi.

3) È meglio pagare con bancomat o carta?

Tutte le soluzioni - carte di credito, debito o prepagate - vanno bene per pagare al Pos. Attenzione, però, ai limiti di spesa giornalieri; spesso le carte di debito e le prepagate hanno massimali più contenuti. Dal punto di vista dei costi, se l'operazione avviene in uno dei Paesi appartenenti all'area “Sepa” (Unione Europea e alcuni Stati extra UE ma aderenti), non ci sono commissioni; se invece ci si trova in uno Stato diverso da questi, potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi legati al cambio valuta.