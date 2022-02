In Europa diritti sulla CO2 lanciati verso 100 euro per tonnellata

3' di lettura

L’Europa sogna un futuro senza combustibili fossili, ma nei fatti brucia sempre più carbone. E il prezzo dei permessi per inquinare, che oltre 10mila imprese sono obbligate a comprare, non smette di correre: in un anno è quasi quadruplicato e ormai vicinissimo a sfondare la soglia psicologica dei 100 euro per tonnellata di CO2.

L’ultimo record martedì 8, quando i diritti di emissione per dicembre 2022, i più scambiati, hanno toccato quota 98,48 euro. Raggiungere...