In Europa la domanda di case più grandi spinge i prezzi del residenziale

Come emerge dalla I edizione del report annuale firmato da Real Estate Data Hub – frutto della collaborazione tra Re/Max Italia e Avalon – la casa cambia ruolo, cambia la percezione della stessa e cambiano di conseguenza le necessità degli acquirenti.

I dati confermano una variazione della domanda, in particolare le transazioni calano nei capoluoghi e aumentano in provincia, registrando un incremento del 3% rispetto al 2019. In generale, soprattutto grazie all'utilizzo delle tecnologie, le compravendite in ambito residenziale hanno dimostrato forte dinamismo, in particolare nella seconda parte dell'anno. Rispetto al 2019, nel 2020 si è registrato un sensibile calo delle tempistiche di vendita e di locazione. La media mensile dei giorni di vendita per la categoria Appartamenti è passata da 162 a 152 giorni (-6,2 % rispetto al 2019); per Loft/Open Space, Duplex, Case Semi e Indipendenti, Ville da 190 a 177 giorni (-6,8 %). In ambito di locazione, per gli Appartamenti si registra un calo del 9,1 % (da 66 a 60 giorni). Come prevedibile, la categoria “Loft/Open Space, Duplex, Case Semi e Indipendenti, Ville” segna la contrazione più significativa, pari a -29,5 % (da 88 a 62 giorni). Complessivamente, il mercato immobiliare residenziale ha dimostrato di essere moto resiliente e l’andamento crescente dell’ultimo trimestre (+9% rispetto al 2019) rappresenta un’anticipazione della ripresa prevista per il 2021, con un incremento, seppur moderato, delle vendite residenziali. Una risalita graduale che andrà a rafforzarsi nel 2022, anno in cui si stima un ritorno ai livelli pre pandemia. Il nuovo trend vedrà anche l'affermarsi di un boom suburbano, passando ad abitazioni ubicate in provincia piuttosto che in città. Un effetto del work from home che influenzerà le scelte immobiliari degli italiani con una sempre maggiore propensione a case più spaziose.



Prezzi stimati in aumento in Europa

Circa il 65% dei broker Re/Max in Europa prevede per il 2021 una crescita dei prezzi per l'offerta immobiliare. Solo il 45% dei potenziali acquirenti può effettivamente permettersi la casa dei sogni. In tutta Europa infatti i prezzi stanno aumentando con incrementi particolarmente significativi nei Paesi Bassi e in Austria.

La maggior parte delle transazioni registrate riguardano appartamenti e case unifamiliari. In Italia, Grecia, Repubblica Ceca, e Slovacchia le proprietà più richieste da chi compra una casa più grande e più costosa di quella che già possiede sono gli immobili con spazi ricreativi, in Norvegia e Polonia le proprietà più ricercate sono gli immobili di lusso.

In merito all’andamento dei prezzi, la maggioranza degli intervistati (43%) prevede un aumento; il 32% ipotizza una sostanziale stabilità; solo il 15% ritiene che i prezzi diminuiranno. In generale, quasi un quarto degli europei (22%) che ha comprato o venduto casa si è affidato a un agente immobiliare professionale. Un dato che ha registrato percentuali più alte in Turchia (47%), Italia (42%) e Spagna (39 per cento).