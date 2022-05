In Europa è l’impianto più comune per integrare il riciclo dei rifiuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

C’è chi non transige su “termovalorizzatori”, chi predilige “inceneritori”, chi filosofeggia su “termocombustori”. Varianti lessicali e di opinione su un gruppo di tecnologie per i rifiuti su cui si gioca il benessere ambientale ed economico delle città europee. Vienna con lo skyline inconfondibile della ciminiera, Parigi con gli impianti circondati dalle abitazioni, le altre città europee e italiane: chi è avanti si è munito di tecnologie modello. Ma l’impianto europeo più apprezzato di questi anni è il termovalorizzatore di Copenaghen, il quale è arricchito sul tetto inclinato da una pista da sci di neve sintetica realizzata da un’azienda di Bergamo e da una caffetteria a vista. Un ritrovato — la pista di sci sul tetto pendente — molto frufrù che aiuta a divulgarne un’immagine positiva.

Dal punto di vista tecnico, l’inceneritore di Copenaghen, 638mila abitanti, è stato costruito in quasi cinque anni ed è costato 534 milioni. Brucia fino a 560mila tonnellate di rifiuti l’anno ma per ora pare sovradimensionato ai fabbisogni della città, la cui raccolta differenziata si aggira sul 45%.

Loading...

Qualche numero di confronto. Il progetto per Roma, ancora da dettagliare, parla di una spesa di 200-250 milioni (escluso l’investimento per la rete di teleriscaldamento), 600mila tonnellate l’anno, raccolta differenziata su percentuali simili a quelle danesi. Infine 2,7 milioni di abitanti.

L’inceneritore, nelle sue articolazioni lessicali e tecnologiche (termovalorizzatore, gassificatore e così via) in Europa è la tipologia di impianto più comune per integrare il riciclo con lo smaltimento di quella frazione di spazzatura non riutilizzabile e che altrimenti è destinata alla discarica. (Per esempio il misto di frammenti eterogenei troppo piccoli e leggeri per riuscire a essere separati fra loro). In Europa sono attivi 350 impianti di cui 126 in Francia, 96 in Germania, 37 in Italia.

L’Europa mette l’incenerimento con recupero di energia come residuale pur di evitare soluzioni peggiori. L’importante è che quel materiale mandato a bruciare sostituisca combustibili fossili. C’è chi punta anche alla gassificazione, cioè una cottura controllata in assenza di ossigeno che trasforma i materiali in un gas combustibile, ma in genere i termovalorizzatori attuali hanno la struttura simile a una centrale termoelettrica. I rifiuti selezionati bruciano in una caldaia non diversa da quella di una centrale a carbone; il vapore prodotto viene usato per far girare una turbina e la dinamo dell’alternatore; poi l’acqua calda viene immessa nei tubi che riscaldano i termosifoni di quartieri e intere città. Si spengono centrali elettriche, si spengono le caldaie condominiali e domestiche, le emissioni scendono e la qualità dell’aria migliora.