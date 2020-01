In Europa il gas scaccia il carbone dalle centrali elettriche Emettere CO2 costa sempre più caro, mentre il prezzo del gas è crollato ai minimi da 15 anni. Risultato: per l’intero 2019 la generazione a carbone è stata svantaggiosa dal punto di vista economico (oltre che ambientale). E ha perso terreno, con una rapidità senza precedenti di Sissi Bellomo

In nome dell’ambiente. E ora anche dell’economia. Il ruolo del carbone nella generazione elettrica sta tramontando a una velocità senza precedenti in Europa: scacciato dalle rinnovabili, ma anche dall’avanzata del gas, che per tutto il 2019 si è dimostrato una soluzione più economica per alimentare le centrali. Era dai tempi della Grande recessione, dieci anni fa, che il vantaggio non si manteneva per un periodo così lungo.

La svolta è stato il rally dei diritti per l’emissione di CO2, il cui prezzo è salito stabilmente sopra 20 euro per tonnellata, spingendosi fino a sfiorare 29 € l’estate scorsa. Allo stesso tempo l’eccesso di gas sul mercato, figlio soprattutto dell’enorme aumento della produzione negli Stati Uniti, ne ha fatto crollare le valutazioni: sul principale hub europeo, il Ttf olandese, il prezzo medio è sceso del 40%, a 13,50 €/MWh, il minimo da 15 anni.

Le centrali a gas sono diventate più competitive di quelle a carbone e persino di quelle a lignite durante l’estate, fa notare Greg Molnár, analista dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie). Risultato: nel Vecchio continente per la prima volta dal 2009 c’è stato un significativo passaggio da una fonte all’altra.

Molnár, in base a dati ancora preliminari, stima che la generazione a carbone l’anno scorso sia diminuita del 24%, mentre quella a gas sia aumentata dell’11%: uno switch da 65 Terawattora, che equivale a un taglio della CO2 di ben 42 milioni di tonnellate, pari a quasi la metà delle emissioni dell’Italia.

La tendenza dovrebbe proseguire. Wood Mackenzie prevede che quest’anno il prezzo medio del gas al Ttf scivolerà ancora più in basso, a 11,65 €/MWh, sull’onda di un ulteriore aumento dell’offerta di Gnl: la capacità produttiva globale, secondo la società di consulenza, salirà del 7%, ossia di 26 milioni di tonnellate l’anno, di cui l’80% negli Usa e il resto in Australia. Gran parte del gas americano continuerà a riversarsi in Europa, dove gli stoccaggi sono a livelli storicamente elevati: un ulteriore elemento di pressione sui prezzi.