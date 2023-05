In Europa immatricolazioni in crescita del 16,1%, elettriche su del 50%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono le immatricolazioni di auto in Europa (UE+EFTA+UK) del 16,1% nel mese di aprile, con quasi 100mila nuove autovetture immesse sul mercato. Il consuntivo dei primi quattro mesi si chiude con 4 milioni 201.918 immatricolazioni ed una crescita del 17,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Si conferma dunque il trend di recupero iniziato nel mese di agosto, con nove mesi di fila in terreno positivo, determinato prevalentemente dal miglioramento delle condizioni dell’offerta grazie ad una maggiore disponibilità di auto sul mercato.

I volumi complessivi resi noti dall’Acea, però, come evidenzia Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, sono per circa un quarto inferiori a quelli del 2019, fase precedente la crisi del Covid. Nel primo quadrimestre dell’anno infatti, nonostante l’aumento delle immatricolazioni sia stato pari al 17,2% rispetto al 2022, il gap rispetto al 2019 è del 23,5 per cento.

Le case

Il Gruppo Volkswagen guida la fase di recupero dei volumi del mercato crescendo del 31% nel mese e del 26% da inizio anno, con tutti i brand in terreno positivo e una quota di mercato che si cresce nel periodo al 25,7% contro il 17,7% di Stellantis che perde oltre un punto e sconta una crescita meno vivace anche per i risultati negativi, nel mese, dei brand Citroen e Fiat.

Renault supera la quota di mercato del 10% nel mese, con una crescita delle immatricolazioni del 39%. Resta più contenuta la dinamica per le altre case, a cominciare da Bmw e Mercedes, accanto alle asiatiche. Tesla moltiplica per dieci i volumi nel mese, da 1.400 a 14mila auto immatricolate, e una quota di mercato da inizio anno pari al 2,5%.

Il driver dell’elettrico

A fare da driver in tutta Europa sono state le vendite di auto elettriche (BEV) aumentate di quasi il 50% nel mese e del 36,5% da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2022, con una quota di mercato che si aggira intorno all’11 per cento. Quota di mercato migliorata di circa tre punti rispetto ad aprile scorso come rileva l’Acea. In testa per percentuali di crescita Francia (+34,8%) e Germania (+34,1%), con 415.579 unità vendute nei primi quattro mesi del 2023.