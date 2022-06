In Europa risparmi per 31 trilioni. Le banche puntano i clienti «affluent»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Hanno raggiunto ormai un picco alto 31mila miliardi di euro le attività detenute dai risparmiatori europei. Una montagna che giace in gran parte bloccata in depositi improduttivi e che il sistema bancario è chiamato a reindirizzare verso strumenti in grado di offrire quantomeno un minimo riparo dai morsi sempre più aggressivi inferti dall’inflazione.

Quasi metà di questa ricchezza è detenuta dalla clientela affluent, quella con patrimoni compresi fra 50-100mila euro e 500mila-1 milione di euro...