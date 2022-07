In Europa sempre meno gas (dalla Russia e non solo). Prezzi raddoppiati da giugno

4' di lettura

Sempre meno gas raggiunge l’Europa, non solo dalla Russia – dove tra una settimana il Nord Stream si fermerà del tutto per manutenzioni – ma anche da molti altri fornitori chiave per il continente, a partire dalla Norvegia dove martedì 5 inizia uno sciopero che minaccia di ridurre del 13% le esportazioni di di combustibile.

Anche gli arrivi di Gnl nel frattempo stanno rallentando (comprese le spedizioni dagli Stati Uniti, dopo l’esplosione al terminal Freeport) e si teme che presto diminuiscano ulteriormente...