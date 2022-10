In Europa i servizi immobiliari doppiano le costruzioni

Sul fronte occupazionale, il settore dei servizi immobiliari ha un peso minore sul totale della forza lavoro dei diversi Paesi, con una media europea stabile all’1,3%, corrispondente a 3,23 milioni di addetti. A questi si somma un indotto pari a poco più di 1,2 milioni di addetti indiretti. In Italia gli addetti diretti sfiorano le 320mila unità (+4,3 per cento rispetto al 2020), cui si sommano poco meno di 135mila addetti indiretti.

«Le società che partecipano alla realizzazione del nostro Rapporto – ha dichiarato Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – sono concordi nel vedere un mercato dinamico e vivo, nonostante uno scenario incerto sotto diversi aspetti, sostenuto dalla volontà di agire e reagire per rinnovarsi, adeguarsi alle variazioni in atto, trasformarsi. Abbracciare questo cambiamento significa dare nuova dignità al settore, affinché la variabile determinante nella scelta del servizio non sia solo legata al prezzo, come oggi spesso accade, ma anche e soprattutto alla qualità. Le società sono chiamate a crescere per differenziare e specializzare i servizi, e consolidare le proprie competenze in tutti gli ambiti, con una particolare attenzione a quello tecnologico. È possibile che in futuro si assista alla formazione di società di dimensioni maggiori, tramite partnership e fusioni di aziende, in grado di effettuare sensibili investimenti soprattutto in nuove tecnologie sia per la gestione amministrativa del servizio che per la gestione dell’immobile, come proptech, blockchain, sensoristica, monitoraggio della reale efficienza energetica. In futuro le società di property management prevedono che la diffusione dei servizi legati alla persona si svilupperà sull’intera penisola italiana. Instaurare nuove collaborazioni, dunque, sarà fondamentale per riuscire a coprire in maniera capillare il territorio».