In Europa stop alle vendite di camion a diesel dal 2040

Molte case stanno comunque sviluppando nuovi modelli, anche a idrogeno, che prevedono di lanciare a breve sul mercato. E la settimana scorsa i ministri dei Trasporti della Ue hanno dato luce verde a un piano per ridurre i pedaggi autostradali ai mezzi a zero emissioni, in modo da promuoverne la diffusione.

«Non sarà una sola tecnologia a farla da padrona – prevede Henriksson di Acea– Ne saranno sviluppate diverse in parallelo e ciascuna prenderà piede in tempi diversi. Se ci sediamo ad aspettare che emerga la tecnologia perfetta nel frattempo bruceremo il mondo».

Acea insiste tuttavia nel chiedere alla Ue un maggiore impegno per agevolare la decarbonizzazione dei trasporti, con una carbon tax più pesante per penalizzare i veicoli inquinanti e con interventi per accelerare la creazione di stazioni di rifornimento “alternative”.

L’anno scorso, ricorda Acea, in tutta Europa c’erano meno di 200mila punti di ricarica pubblici per le auto elettriche, contro un obiettivo Ue di 3 milioni entro il 2030. Tre quarti si trovavano in soli quattro Paesi (Olanda, Germania, Francia e Regno Unito, che ormai è in uscita dalla Ue) e appena uno su sette consentiva la ricarica veloce.

Per l’idrogeno il quadro è ancora meno roseo: le stazioni nel 2019 erano in tutto 137 e in sedici Paesi Ue non ce n’era nemmeno una.