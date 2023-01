In Europa tornano gli investimenti dei venture capital esteri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022 un’operazione ogni due in Europa ha visto la partecipazione di un investitore estero. La fotografia dell’ecosistema europeo delle start up emerge dall’analisi dei dati preliminari di PitchBook, che conferma come il livello sia il più alto mai registrato finora.

Nel dettaglio i round, che hanno visto la partecipazione di venture capital con passaporto extra europeo, sono stati nel complesso 4.232 per un valore totale di 65,2 miliardi di euro. In percentuale equivale rispettivamente al 49,6...