In farmacia

Per la maggior parte degli acquisti in farmacia, compresi i ticket, non serve pagamento tracciato. Si ritiene, in via interpretativa, che siano esclusi anche i medicinali veterinari e il noleggio dei dispositivi medici, ma in attesa di conoscere l'opinione del Fisco è consigliabile pagare con carta di debito o credito. I servizi sanitari “evoluti” per i quali viene emessa fattura o documento commerciale esente Iva, richiedono invece il pagamento tracciato.