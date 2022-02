In farmacia senza green pass, ecco quando è possibile

Del resto le limitazioni merceologiche sarebbero arbitrarie e praticamente inapplicabili: non ha senso imporre controlli ex post in base al tipo di acquisto, con l'effetto, tra l'altro, di congestionare ulteriormente l'attività, già sotto pressione, del farmacista. A tacere dell'incertezza in caso di acquisto di medicinali o dispositivi assieme ad altri prodotti, con il conseguente, possibile, indebito trattamento dei dati da parte del verificatore (che si ricorda, deve essere lecito, corretto e rispondente a specifiche finalità).

I servizi per i quali non è necessario il green pass ...

La soluzione è più articolata per i servizi erogati dalle farmacie: noleggio dispositivi, test diagnostici, vaccini, tamponi, screening sanitari, ma anche – talvolta – servizi non strettamente sanitari, ma cosmetici (cabina trucco) o estetici (cabina estetica, tatuaggi, piercing).

L'esenzione dei servizi “prevenzione, diagnosi e cura” (così si esprime il Dpcm) vale per tutte le attività della “farmacia dei servizi” disciplinata dal decreto legislativo 153/2009 e relative norme attuative e da altre disposizioni (ad esempio la legge 178/2020 per vaccini e test covid). Sono infatti prestazioni sanitarie: autoanalisi, prestazioni infermieristiche o fisioterapiche, telemedicina, prenotazioni Cup e così via. Questi servizi rientrano senza dubbio nell'esenzione, come del resto i noleggi, visto che il decreto parla di “approvvigionamento” di dispositivi (che può comprendere il nolo).

... e quelli per i quali serve

Altri servizi non rientrano però nell'oggetto tipico della farmacia. Il criterio più sicuro per individuare le attività che richiedono green pass è quello basato sulla necessità di una autorizzazione amministrativa ad hoc: è il caso dell'attività di estetica, disciplinata con legge quadro 1/90 e norme attuative regionali, che certamente rientra tra i «servizi alla persona». Analogamente, tatuaggi e piercing, pur non avendo una disciplina organica nazionale, sono generalmente regolate da leggi regionali o regolamenti locali (regionali o comunali) e, pertanto, anche se erogate in farmacia richiedono l'accesso con certificato verde.

Le prestazioni cosmetiche (trucco non semipermanente o consulenza di make-up), infine, non richiedono autorizzazione amministrativa, quindi nemmeno il greenpass; lo stesso vale per la foratura dei lobi auricolari, per la quale le norme regionali generalmente dettano solo requisiti igienici, ma non impongono la presenza di un'estetista.