In fila per rivedere assegni di separazione e divorzio

In questo periodo difficile «tra molti genitori si sono attenuate le piccole ostilità e raggiungere accordi condivisi è diventato più facile», osserva Lorenza Cracco, fondatrice di Crclex, con sede a Padova e a Milano: lo studio, nato come specializzato nel diritto di famiglia, ha allargato le sue competenze ai settori del digitale e delle imprese. «È anche successo - prosegue - che alcune vicende segnate da un forte conflitto si siano esasperate: abbiamo presentato istanze urgenti soprattutto per stabilire nuove regole per i periodi di permanenza dei figli con i genitori, anche a fronte di violenze sui minori». Cracco ha sperimentato «le udienze in collegamento video con il giudice e con una parte in studio da me e l’altra nello studio dell’altro legale. È stata un’esperienza positiva e il contraddittorio è stato adeguatamente tutelato».

Quanto al futuro prossimo della professione dell’avvocato di famiglia, per Cracco «cresceranno le istanze per modificare le condizioni economiche stabilite in sede di separazione o di divorzio. Molte persone in queste settimane di lockdown non hanno avuto entrate o hanno subito una considerevole riduzione dei loro redditi, tanto da non poter più rispettare gli obblighi presi in passato. In questi casi, l’avvocato dovrà contemperare i bisogni e gli interessi di entrambe le parti, fino al punto, se necessario, di valorizzare una contribuzione diretta, per far fronte alle esigenze dei figli».

Stanno già ricevendo «urgenti richieste di modifica delle condizioni economiche di separazione e di divorzio» Michele Sesta e Barbara Ruggini, partner dello Studio legale Sesta-Ruggini di Bologna. «È la conseguenza - osservano - dell’inevitabile crisi economica che ha travolto il nostro Paese. Ma per ora stiamo consigliando ai nostri clienti di attendere l’evoluzione: le modifiche degli assegni devono essere collegate a circostanze nuove, incluse la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, che devono però essere stabili». E problemi stanno nascendo anche dalla chiusura delle scuole: «I figli - precisano gli avvocati - devono essere “gestiti” durante le mattinate e spesso anche in parte dei pomeriggi, durante i quali erano affidati all’istituto scolastico. Se entrambi i genitori lavorano e non hanno altri supporti familiari, la questione è stata a volte fonte di conflitto: è stato necessario adottare nuovi calendari di incontri o negoziare richieste economiche da parte del genitore che si occupa in prevalenza dei figli».