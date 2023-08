In Finlandia il futuro sostenibile fa leva sull’arte contemporanea

Ascolta la versione audio dell'articolo

La riconversione di una cartiera in un museo d'arte contemporanea, la pratica dell'artista Nina Backman che attraverso performance collettive e concrete sensibilizza l'opinione pubblica sugli effetti del climate change, l'attenzione alla generazione futura con il sostegno ai giovanissimi artisti finlandesi con la terza edizione dell'esposizione triennale «Generation», sono solo alcune delle azioni che caratterizzano l'offerta artistica e culturale in diverse città della Finlandia, che a partire dal nuovo millennio ha fatto leva sull'arte contemporanea per un futuro più sostenibile. La sensibilizzazione agli effetti del climate change è affrontato con azioni semplici ma efficaci come «A Million Trees to Finland», parte del «Silence Project», un’iniziativa dell’artista attivista finlandese Nina Backman (vive e lavora a Berlino e si esprime attraverso progetti di arte pubblica) che considera la piantumazione di alberi una pratica artistica contemporanea e un’azione collettiva che unisce l’arte contemporanea all’attivismo per il clima, pratica ben diversa rispetto alle manifestazioni aggressive di alcuni attivisti che hanno preso di mira i capolavori museali.

Alfred Aalto (Helsinki, 2002-), Skirts belong to everyone 2021, Photo series Generation 2023

L’installazione «The Miniforest - Minimetsä» combina la piantumazione di alberi, selezionati localmente per adattarsi al clima specifico, la conoscenza delle piante e l'arte. La prima «Miniforest» è stata realizzata insieme alla Porvoo Art Factory in Finlandia nel luglio 2021, altre «Miniforest» sono in fase di sviluppo in Italia, Norvegia, Brasile e ovviamente in Finlandia, come il progetto in corso a Mänttä-Vilppula, cittadina ad un'ora di auto a nord-est di Tampere che vanta un passato legato all'industria forestale ed essere stata, a partire dagli anni Sessanta, un importante centro per la produzione della carta. In seguito, con il declino della cartiera e il flusso migratorio verso i centri più grandi, Mänttä ha cercato di reinventarsi attraverso l’arte.

Anniina Marjakangas (Helsinki 1999-), Parasitismi 2021 Painting, Generation 2023

In una ex fabbrica riconvertita, Pekilo, ospita oggi il Mänttä Art Festival. Il festival è stato lanciato nel 1993 ed è ora un appuntamento annuale durante l’estate. L’edizione di quest'anno (dall'11 giugno al 31 agosto) intitolata «Out of Nowhere», curata da Minna Suoniemi e Petri Ala-Maunus, presenta il lavoro di 36 artisti e collettivi per un totale di 44 partecipanti in gran parte emergenti che hanno utilizzato per le loro opere materiali come il legno, la pietra o l’acqua, per esplorare il nostro rapporto con la natura.

Mariia Sennikova (Turku, 1998-), Zoom faces 2021-2022 painting series Generation 2023, Photo Stella Ojala

Dai profitti della cartiera nasce una fondazione per l’arte

Dalla chiusura della ex cartiera Serlachius sono stati realizzati due musei che hanno trasformato Mänttä in una città focalizzata sull'arte. Come spesso accade, tutto parte dalla passione di un visionario, in questo caso Gustaf Adolf Serlachius, collezionista di artisti finlandesi come Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) e mecenate d'arte, ma sarà il nipote, proprietario della cartiera Gösta Serlachius ad istituire nel 1933 la Gösta Serlachius Fine Arts Foundation che oggi gestisce i Musei Serlachius che possono contare annualmente su discrete risorse economiche (il budget annuale secondo indiscrezioni è di circa a 450 mila euro).

Salaado Qasim (Vantaa, 1998), Middle of Nowhere, 2022, Photo series, Generation 2023, Photo Stella Orala