In Fionia nel “giardino della Danimarca”

A solo un'ora e mezza da Copenaghen, il “giardino della Danimarca” è pronto ad accogliere gli ospiti con i suoi itinerari ciclabili e culturali, dai castelli e manieri ai luoghi di H.C. Andersen che è nato proprio in Fionia, a Odense, luogo dal fascino medievale. Il museo a lui dedicato merita senz'altro una visita, come anche l'interessante museo della ceramica a Middelfart. La primavera è anche un buon periodo per l'islands hopping, esplorando le piccole isolette dell'arcipelago del Sud, e per seguire itinerari gastronomici degustando vino, birra e formaggio. La Fionia è un territorio naturale con un grandissimo numero di castelli (ce ne sono ben 123) e di isole (più di 400). La scena culinaria si sviluppa tra ristoranti gourmet, street food, specialità tipiche e menu a base di ingredienti esclusivamente locali

