In fondo al mare e dentro le montagne: ecco i data center più "cool" del mondo

Sono i “cervelli” delle grandi tech company, i magazzini dove vengono stivati ed elaborati milioni di gigabyte di dati aziendali e personali. I data center sono la componente fisica di una società sempre più digitale e spesso trovano posto in location all'apparenza estreme per rispondere a bisogni di spazio e risparmio energetico. Kingston Technology, che a queste sale macchine fornisce unità di archiviazione Ssd, ne ha selezionati cinque fra i più particoli del pianeta. Uno è in Italia.

Parola d'ordine: sostenibilità

I data center, secondo recenti stime, consumano circa 200 terawattora (TWh) all'anno, metà dell'elettricità utilizzata per i trasporti in tutto il mondo e solo l'1% della domanda globale di elettricità. E producono lo 0,3% delle emissioni complessive di carbonio. L'impatto ambientale e il fabbisogno energetico delle sale macchine non è comunque esiguo e aumenterà progressivamente nei prossimi anni (si stima di di circa 15 volte entro il 2030, per arrivare a pesare nella misura dell'8% della domanda globale di energia prevista). La corsa per rendere quanto più possibile “green” i data center è scattata da tempo e gli esempi virtuosi non mancano, vedi il centro dati finlandese di Google, i cui server del centro finlandese sono raffreddati con l'acqua del Mar Baltico.

Aruba, Bergamo

La sua peculiarità è presto detta: l'energia di cui ha bisogno è interamente proveniente da energie rinnovabili, autoprodotta o, se necessario, prelevata dalla rete certificata. Il Global Cloud Data Center della società toscana sito alle porte di Bergamo non è solo il più grande d'Italia ma anche un esempio di sostenibilità unico nel suo genere. Sviluppato su un'area complessiva di 200.000 m², l'intera struttura (data center, magazzini e altre unità operative) recupera l'energia necessaria per la sua alimentazione dall'acqua del vicino fiume Brembo e da migliaia di pannelli fotovoltaici che ne rivestono le pareti. L'impianto di raffreddamento geotermico ad alta efficienza è alimentato da fonti di origine certificata, a cui si aggiungono la centrale elettrica di proprietà.

Banhof – Stoccolma

Un ex bunker atomico, posto a circa 30 metri sottoterra a pochi chilometri da Stoccolma: Pionen White Mountains è una creatura di Banhof, un provider di servizi Internet svedese, che ha riconvertito una struttura ormai dismessa trasformandola in un immenso data center letteralmente scavato nella roccia e completato da elementi in vetro e acciaio. La sostenibilità di questo impianto, utilizzato in passato da Wikileaks come centrale operativa, è anche scenografica: cascate, led multicolori, piante ovunque e nebbiolina artificiale inclusa. Come in un film di spionaggio.

Switch – Las Vegas

Si chiama SuperNap ed è considerato uno dei più potente data center degli Stati Uniti e sorge non lontano dalla capitale del gioco d'azzardo, nel deserto che circonda la famosa Death Valley. Siamo in Nevada e nel sottosuolo dove sorge la server farm, alimentata al 100% da energia rinnovabile, corre la “dorsale” in fibra ottica dei principali operatori telco del Paese, che rende questa zona (mai interessata da catastrofi naturali come terremoti, uragani e tifoni) na delle più interconnesse del Nord America.