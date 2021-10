In Francia la mozzarella batte il camembert

Ascolta la versione audio di questo articolo

Per la prima volta in Francia, i consumi di mozzarella hanno superato quelli del camembert: è quanto scrive il sito internet del quotidiano Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del celebre formaggio italiano hanno superato per la prima volta quelle del formaggio simbolo della Francia, il camembert.

«Mai come oggi - scrive Le Figaro - le specialità culinarie italiane sono state apprezzate nel mondo, in particolare, in Francia. Per la prima volta in Francia, la curva delle vendite di camembert, in calo regolare del 3% all’anno, è passata al di sotto delle vendite di mozzarelle che conosce, da parte sua, una crescita annuale del 5%», conferma al quotidiano francesce Fabrice Collier, presidente di un sindacato che riunisce produttori di Camembert della Normandia, il Syndicat normand des fabricants de camemberts (Snfc).

Dall’inizio dell’anno e fino all’11 settembre sono state vendute oltralpe 29.230 tonnellate di camembert contro 33.170 tonnellate di mozzarella.

La mozzarella (compresa quella di Bufala Campana Dop) è del resto un campione dell’export made in Italy, al primo posto tra i formaggi con più di 107mila tonnellate esportate nel 2020 (+23%), e come molti altri prodotti italiani è apprezzata anche Oltralpe, in barba a una presunta accesa rivalità campanilistica tra i due Paesi.

L’uso di questi due formaggi a pasta molle non è lo stesso, afferma il presidente dei produttori dei camambert a Le Figaro, definendo quello francese «più un formaggio da tavola» e la mozzarella «un formaggio da cucina». Le Figaro scrive quindi che «chiaramente si mangia camembert nei ristoranti o durante i pasti casalinghi più tradizionali, mentre la mozzarella sta bene in molti piatti facili da fare e più trendy». E si dice preoccupato per il futuro:«Negli anni Ottanta in Francia si producevano 180mila tonnellate di Camembert, parte delle quali veniva esportata, il doppio rispetto a oggi».