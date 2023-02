In Francia più figli per donna: la spinta da premi e welfare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È un record, indubbiamente. Con 183 figli per cento donne nel 2021 (180 nel 2022), la Francia è il Paese con una maggiore fecondità in tutta Europa. Anche contestualizzando i dati, il primato regge. La Francia è molto più grande dell’esagono che disegna in Europa: fatto che diventa chiaro se si pensa che confine del Paese più lungo è quello con il Brasile... e infatti il tasso di fecondità della sola Francia metropolitana è pari a 180 (176 nel 2022).

È vero però che nel 2014, sulla base dei dati Insee, c’erano 200 figli per cento donne. L’apporto degli immigrati, per di più non è decisivo. Secondo uno studio dell’Institut national d’études démographiques, il loro contributo alla fecondità si riduce a dieci nati su cento donne. La seconda generazione, inoltre, si allinea alla fecondità media.

Loading...

Contano le misure di sostegno? Sì, sono diverse le analisi che sottolineano il ruolo delle politiche della natalità, che hanno sempre trovato grande consenso, e fin dal XIX secolo. Le misure ancora oggi in vigore, varate dal governo Raffarin nel 2004 hanno contribuito al balzo del 2005 e 2006 mantenuto per qualche anno.

La riforma Raffarin ha introdotto un Premio alla nascita (e un Premio all’adozione), pagato al settimo mese di gravidanza a tutte le donne residenti: 1003,97 euro netti dal 1° aprile 2022 (2007,95 euro per l’adozione). Viene inoltre pagata un’Allocazione di base, ogni mese per 36 mesi, in relazione al reddito. Arriva a un massimo di 182,01 euro. È poi prevista una Prestazione condivisa per l’istruzione del bambino per i genitori che riducano o rinuncino all’attività lavorativa: il massimo è di 422,21 euro al mese in caso di cessazione totale; in alternativa esiste un Complemento di libera scelta dell’assistenza al bambini (per le spese di baby sitting o di asilo), che per alcune categorie di persone può raggiungere i 498,33 euro il primo mese (in calo nei successivi). Molte misure sono state ridimensionate nel 2017, in un momento di flessione della fecondità.

Tutto il welfare state francese è in realtà orientato a sostenere la fecondità: alcune mutue previdenziali, obbligatorie, prevedono ulteriori versamenti (per i genitori pensionati, per l’abitazione, per il rientro a scuola...), alcune delle quali previste dal secondo figlio in poi; e le regole sull’imposte sul reddito introducono deduzioni sui figli.