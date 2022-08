In Francia spente le insegne notturne, in Germania razionata l’acqua per le docce, i piani di austerity nei paesi Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La corsa del prezzo del gas, che si è avvicinato ai 300 euro al megawattora, preoccupa il governo. Non è escluso che nelle prossime settimane Palazzo Chigi possa varare un nuovo intervento a tutela di famiglie e aziende. L’eventualità di un taglio totale delle forniture di gas russo all’Italia delinea infatti uno scenario difficile per l’inverno: costo delle bollette alle stelle, chiusure di attività, fino all’ipotesi estrema di un piano di razionamento. Ma il caro energia non è un problema solo italiano. Riguarda tutta l’Europa, tanto che alcuni Paesi si sono già mossi. A cominciare da Francia e Germania.

Francia: entro fine estate decreto per divieto annunci luminosi di notte

Entro la «fine dell’estate» la Francia unificherà le regole che vietano la pubblicità luminosa tra l’una e le sei del mattino e introdurrà a livello nazionale il divieto di lasciare aperte le porte delle attività commerciali riscaldate o climatizzate. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il ministero della sanità. I decreti erano attesi per la fine di luglio ma i tempi si sono dilatati e ora la deadline indicata è per la fine dell’estate. Il decreto sugli annunci luminosi intende armonizzare le norme esistenti che variano a seconda delle dimensioni degli agglomerati cittadini. Le stazioni e gli aeroporti non dovrebbero essere interessati dai decreti. Secondo l’Agenzia per la gestione dell’ambiente e dell’energia (Ademe), uno schermo pubblicitario digitale Lcd di 2 m² consuma 2.049 kWh/anno, ovvero l’equivalente del consumo medio annuo di una famiglia per l’illuminazione e gli elettrodomestici (escluso il riscaldamento).

Loading...

Germania teme taglio gas russo, non escluso razionamento docce

La Germania è sempre più preoccupata per il gas, anche alla luce dell’annuncio di Nord Stream di chiudere i rubinetti per dieci giorni a luglio. E nel dibattito interno non si esclude anche la possibilità che in caso di una grave interruzione dell’approvvigionamento si possa arrivare al razionamento delle docce. È quanto ha lasciato intendere, tra gli altri, il senatore Jens Kerstan, che - riporta Welt - ha messo in guardia: in caso di «una grave carenza di gas, l’acqua calda potrebbe essere resa disponibile solo in determinate ore del giorno», ha detto invitando i tedeschi e le imprese a ridurre i consumi energetici per aiutare il governo a riempire le capacità di stoccaggio prima della stagione invernale. Il rischio di una taglio permanente del gas in arrivo dalla Russia - riportano i media tedeschi- è stato ribadito anche da Klaus Mueller, responsabile dell’Agenzia delle reti tedesche,che sovrintende alle forniture energetiche.