Violente proteste in Francia dopo l’uccisione di Nahel: ancora disordini nella terza notte di scontri

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sono oltre 600 le persone fermate in tutta la Francia per gli ultimi disordini collegati alle proteste per l’uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto, avvenuta il 27 giugno. Mentre nel centro di Parigi sono continuati i saccheggi, anche nei negozi di Rue de Rivoli, per la terza notte consecutiva nella banlieue a nord-ovest di Parigi ma anche nel resto del Paese si sono registrati nuovi pesanti scontri fra gruppi di giovani e polizia. Alcune centinaia di persone hanno tirato fuochi d’artificio e sassi contro le forze dell’ordine, costringendo gli agenti ad arretrare.

Il ministero francese dell’Interno ha reso noto che nei disordini della scorsa notte sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi.

Loading...

Lo stato d’emergenza non è più escluso

L’opzione di instaurare lo stato d’emergenza in Francia per la rivolta delle banlieue non è più esclusa. Interrogata sul tema, la premier Elisabeth Borne ha detto questa mattina che «tutte le ipotesi» vengono prese in esame per ripristinare «l’ordine repubblicano».

In Francia terza notte di violenze per la morte di Nahel Photogallery23 foto Visualizza

Macron convoca nuovamente gabinetto di crisi

In diverse località della cintura intorno a Parigi sono stati assaltati commissariati, municipi, scuole, e palazzi con incendi ovunque, auto distrutte e persino un assalto al carcere di massima sicurezza di Fresnes. I Vigili del fuoco, subissati di chiamate, hanno fatto appello a non intasare le linee.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi alle 13 una nuova riunione della cellula di crisi, la seconda in due giorni. Macron si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo e potrebbe dunque accorciare la sua presenza al vertice per rientrare a Parigi.