In Friuli-Venezia Giulia fabbriche come luoghi di salute e prevenzione

Gli interventi

Le linee di azione vanno dalle pratiche per favorire l’adozione di comportamenti alimentari salutari (con accordi per la distribuzione anche nelle macchinette di cibi salutari, e aree per poter consumare il cibo portato da casa) alla spinta a stili di vita attivi (incoraggiando l’uso delle scale al posto dell’ascensore o della bicicletta al posto dell’auto, e anche organizzando gruppi di cammino aziendali). Ancora, è possibile stipulare convenzioni per abbonamenti a tariffa agevolata nei centri sportivi in prossimità dell'azienda (es. palestre, piscine) e per l'acquisto di abbigliamento e attrezzature sportive. Un altro fronte è quello del contrasto al fumo (con supporto alla scelta di smettere) e ad altri comportamenti additivi (alcol, droghe, gioco d’azzardo), con le informazioni necessarie ad acquisire familiarità con le procedure necessarie per ottenere aiuto, in caso di bisogno, per sé stessi, per un collega, per la propria famiglia.

«La conoscenza delle buone pratiche per la salvaguardia della salute dei cittadini non deve rimanere patrimonio esclusivo degli addetti al settore: i comportamenti corretti per raggiungere e mantenere il benessere psicofisico della comunità devono diventare patrimonio di tutti e in questo senso la sigla dell’accordo tra Regione e Confindustria Alto Adriatico rappresenta un passo importante», commenta il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi



Le ricadute

Il Whp è un programma raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità che sostiene la promozione della salute negli ambienti di lavoro, presidiando specificatamente la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative e la promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute: tutto questo mediante cambiamenti organizzativi in azienda che incoraggino e facilitino l’adozione di stili di vita salutari. «“Il luogo di lavoro, insieme alle aule delle scuole, è spazio straordinario per trasmettere conoscenze e buone pratiche per mantenersi in salute, e per comprendere e divulgare le azioni migliori da adottare per sé stessi e per gli altri, con benefici che indubbiamente ricadono anche sul Sistema sanitario regionale», conclude Riccardi.