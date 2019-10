In Friuli Venezia Giulia l’economia rallenta ma il credito è in ripresa La regione continua a caratterizzarsi per livelli di povertà e di disuguaglianza più contenuti rispetto alla media italiana di Barbara Ganz



Un ritmo meno intenso rispetto all’anno precedente ha contrassegnato la crescita dell’attività economica in Friuli Venezia Giulia nel 2018. È quanto fotografa il rapporto della Banca d’Italia sull’economia regionale. In particolare il rallentamento si è concentrato nella seconda metà dell’anno e ha riguardato sia la domanda interna sia quella estera. Nonostante questo tutti i comparti, incluse le costruzioni, hanno fornito un contributo positivo all’economia regionale, con un ulteriore miglioramento del mercato del lavoro che ha favorito un lieve recupero del reddito disponibile delle famiglie.



Anche i prestiti bancari sono tornati a salire, interrompendo una flessione che si protraeva da un biennio. La regione continua a caratterizzarsi per livelli di povertà e di disuguaglianza più contenuti rispetto alla media italiana. Tra le misure di contrasto alla povertà, nel 2018 è stato introdotto il “Reddito di inclusione” (Rei), che si è aggiunto alla “Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito” (Mia), vigente in regione dal 2015.



Le imprese

La crescita della produzione industriale si è dimezzata in un anno, indebolendosi dai mesi estivi. Rispetto al picco di metà anno, alla fine del 2018 il grado di utilizzo degli impianti produttivi è tornato poco sopra il livello dell’anno precedente. Anche il fatturato dell’industria regionale – segnala il rapporto Bankitalia - ha rallentato. Le esportazioni hanno decelerato marcatamente, in particolare per la siderurgia, mantenendo comunque una crescita robusta. Per il settore cantieristico, gli ordinativi esteri garantiscono comunque il pieno utilizzo della capacità produttiva nei prossimi anni. Gli investimenti nel sistema produttivo regionale sono tornati a crescere.

Resta centrale e si è rafforzata l’attività portuale dello scalo di Trieste, dove la movimentazione di merci è ancora salita, in particolare il traffico container. L’ulteriore lieve crescita dei consumi delle famiglie residenti e delle presenze turistiche ha favorito i servizi privati non finanziari.



Il credito