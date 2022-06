In fuoristrada a Pampanga

Pampanga non è solo la più importante destinazione culinaria filippina, ma offre anche tante attività all’aria aperta. In particolare, è possibile effettuare un tour in fuoristrada nei terreni sabbiosi rimasti dalla devastante eruzione del Monte Pinatubo del 1991, salendo anche sulle pendici del vulcano. Numerosi operatori turistici offrono visite guidate in quad 4x4 o motociclette attraverso un paesaggio unico.

