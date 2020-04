In Germania la App che traccia il coronavirus via smartwatch e braccialetti fitness Il Robert Koch Institut, ente pubblico, lancia in Germania la App per monitorare i contagi attraverso smartwatch e braccialetti fitness dalla corrispondente Isabella Bufacchi

Il professor Lothar H. Wieler, presidente del Robert Koch Institute, in conferenza stampa il 7 aprile a Berlino

3' di lettura

FRANCOFORTE - Il Robert Kock Institut, l’ente pubblico specializzato in malattie infettive che gestisce la pandemia del coronavirus in Germania, ha lanciato una App per registrare e raccogliere informazioni e stabilire con maggiore precisione dove e quanto velocemente si diffonde il coronavirus (SARS-CoV-2) in Germania.

L’App, chiamata “Corona Data Donation” per indicare che si tratta di una donazione di dati personali alla ricerca scientifica, può essere scaricata su dispositivi iOS e Android con download gratuito: funziona solo se collegata a braccialetti fitness e smartwatch con modalità fitness che registrano il battito cardiaco a riposo e durante attività motoria e in alcuni casi anche la temperatura corporea.

App per battito cardiaco e febbre

La raccolta di questo tipo di informazioni è importante in quanto la frequenza cardiaca in alcune fasi del coronavirus cambia in modo significativo. Anche la febbre, tipico sintomo del Covid-19, può essere rilevata con questa App quando collegata a particolari dispositivi fitness in smartwatch e braccialetti.

App con donazione volontaria e anonima

L'uso di questa app è su base volontaria e l’anonimato viene protetto: il RKI non richiede informazioni personali come nome e cognome o indirizzo degli utenti della app. Tuttavia viene richiesto il codice postale e alcuni dati personali: sesso, età, altezza e peso. I dati vengono raccolti in fasce con un’approssimazione di 5 kg e 5 centimenti.

App per identificare hotspot

L'applicazione non viene utilizzata per tracciare gli individui ma aiuta «a identificare meglio gli hotspot dell’ infezione e contribuisce a ottenere un quadro più accurato dell'efficacia delle misure per combattere COVID-19», hanno puntualizzato al RKI: serve a integrare altre fonti di informazione sull’epidemia.