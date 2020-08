In Germania si ritorna in classe: ecco le scelte sulla scuola a livello europeo Tra gli Stati in cui le porte degli istituti sono rimaste invece chiuse, oltre all’Italia - dove la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’avvio di quella a distanza è scattata il 10 marzo - anche la Spagna e l’Inghilterra (aperture diversificate in Scozia, Galles e Irlanda del Nord) di Andrea Carli

Scuola, Azzolina: la scuola riparte "in presenza" il 14 settembre

Se non ultima, di certo l’Italia non rientra nel gruppo dei paesi che hanno tagliato i tempi per riaprire le scuole chiuse a seguito dell’emergenza sanitaria. Mentre non mancano i punti interrogativi per studenti e famiglie in vista del ritorno in classe (in presenza) che il Governo ha previsto per il 14 settembre, in Germania sono stati riaperti gli istituti di tre Laender: nella capitale Berlino, nel Brandeburgo e nello Schleswig-Holstein. Ennesima tappa in questa direzione dopo il via nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e ad Amburgo.

Nel complesso, ancora una volta l’Europa si è mossa in ordine sparso, anche in base alla diffusione del coronavirus nelle singole aree, con alcuni paesi in cui gli scolari sono tornati sui banchi e altri che stanno ragionando su come riaprire le scuole in totale sicurezza. La Danimarca è stata la prima a riaprire le scuole a partire da quelle dell’infanzia e primarie (fino a 12 anni), il 15 aprile. Per l'infanzia i bambini di ciascuna classe sono stati divisi in due gruppi, seguiti ognuno da una diversa docente e con la precauzione di un distanziamento di 2 metri. Gli studenti delle scuole medie (12-16 anni) sono tornati a scuola a partire dal 18 maggio. In Svezia le scuole primarie e medie sono rimaste aperte, mentre hanno chiuso le superiori e le università, in favore di una didattica a distanza.

Tra i paesi in cui le porte degli istituti sono rimaste, allo stato attuale, chiuse, oltre all’Italia - dove la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’avvio di quella a distanza è scattata il 10 marzo - anche la Spagna e l’Inghilterra (aperture diversificate in Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Ecco alcune soluzioni che sono state (o non sono state) messe in campo.

Riapertura a tappe in Francia a partire dall’11 maggio

Tra quelli che hanno già riaperto (e chiuso in concomitanza con le vacanze estive), la Francia. Qui il processo di “deconfinamento”, termine che ritorna in un recente report del Servizio studi del Senato dal titolo “La riapertura delle scuole: un quadro sinottico”, è scattato ai primi di maggio, dopo che una circolare del ministero dell’Educazione nazionale, della gioventù e dello sport indicava una tabella di marcia per la riapertura dopo il lockdown di scuole materne, elementari, dei collèges (le scuole secondarie di I grado) e dei Lycées ((scuole secondarie di II grado). È stato deciso che scuole materne ed elementari avrebbero riaperto a partire dall’11 maggio, su base volontaria, mentre dal 18 di quel mese avrebbero potuto riaprire anche alcune scuole secondarie inferiori, cominciando dal primo e secondo anno, solo in quelle province in cui il virus ha registrato percentuali minori di contagio. Successivamente, le scuole materne, elementari e i collèges hanno riaperto per tutti gli alunni, in maniera obbligatoria, a partire dal 22 giugno fino alle vacanze estive (4 luglio). Un protocollo sanitario ha dettato le modalità di funzionamento di tutte lescuole a partire dal 22 giugno, alleggerendo nella sostanza le misure di distanziamento fisico.

In Austria sono tornati per primi gli studenti all’ultimo anno di scuola superiore

Dal 4 maggio sono tornati per primi a scuola gli studenti all’ultimo anno di scuola superiore e professionali; la successiva fase di rientro è iniziata il 18 maggio (per i ragazzi da 6 a 14 anni), e ha coinvolto oltre 700.000 alunni di scuole primarie e studenti di scuole medie. Anche la scuola dell'infanzia ha riaperto il 18 maggio su base volontaria, in particolare per i bambini all’ultimo anno. Il 3 giugno infine circa 300.000 studenti di scuole superiori e professionali ancora a casa sono tornati in classe.