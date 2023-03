In Giamaica storie e musica sulle strade gioiose del rum

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono due modi per vedere la Giamaica: per il primo basta andare in un’agenzia di viaggi e prenotare in uno dei magnifici resort di cui l’isola è costellata. Il secondo è andarci con Luca Gargano, che però è tutto tranne che un’agenzia di viaggi. Questo signore genovese, dalla faccia di uno che l’oceano sembra averlo attraversato innumerevoli volte in barca a vela, è una sorta di lord protettore dei rum caraibici. Patron della Velier, affermata azienda che si occupa di importazione e distribuzione sul mercato italiano di distillati e liquori, è l’uomo che ha scoperto le ultime botti di rum Caroni nella distilleria di Trinidad ormai chiusa, creando dei “mostri” capaci di strappare prezzi da capogiro nelle aste, l’unico luogo dove ormai sembra possibili acquistarli. Ma è soprattutto colui che, a inizio anni Ottanta, ha iniziato a battere palmo a palmo ogni isola caraibica a caccia di rum, certamente, ma anche di cucina tipica, cultura locale, personaggi rocamboleschi e storie da raccontare.

Così, sempre che non si sia scelto il resort di lusso tutto incluso, il viaggio in Giamaica con o sulle orme di Gargano assume un significato unico. La Giamaica, infatti, è molto di più di spiagge bianche, mare stupendo, vegetazione rigogliosa e musica reggae a piè sospinto. Andare per distillerie - oggi ne sono rimaste appena sei, ma all’inizio del secolo scorso se ne contavano oltre un centinaio - è ad esempio una buona scusa per esplorare l’entroterra e provare quella cucina di strada, autentica e popolare, che cancella per sempre qualsiasi Caesar Salad assaggiata in un resort.

Nei pentoloni in bilico sopra dei semplici fornelli a gas sobbollono la janga, una zuppa di gamberi di fiume, patate, gnocchi di farina e spezie, o la sticky soup, con verdure, carne di maiale, pollo (zampe incluse), fagioli rossi e spezie. Profumate, deliziose e sostanziose. Di prima mattina lungo le strade che attraversano l’isola si può apprezzare il callaloo, uno stufato di verdure a foglia, dagli spinaci d’acqua all’amaranto, e pesce o l’ackee salt fish, il piatto nazionale giamaicano, a base di merluzzo, verdure, spezie e la parte che avvolge il seme di un frutto chiamato localmente ackee (scientificamente si tratta della Blighia Sapida). È una cucina povera, spesso di recupero, sicuramente a kilometro zero ma a dir poco entusiasmante. Come è entusiasmante il rum giamaicano, figlio della storica ed estesa coltivazione della canna da zucchero, se non introdotta sicuramente implementata dagli inglesi dopo la conquista dell’isola nel 1655.

Di rum in Giamaica se ne è sempre fatto e da molto tempo lo si conosce piuttosto bene anche in Italia. Appleton, oggi di proprietà del gruppo Campari, è forse il nome più noto. La distilleria è visitabile e permette di scoprire ogni singolo passaggio che porta dalle piantagioni di canna da zucchero al bicchiere. Solitamente forti sui blend di varie annate, da qualche tempo a questa parte Appleton ha deciso di andare a pescare tra le sue decine di migliaia di botti accumulate nel corso dei secoli (l’azienda è nata nel 1749) alcuni millesimi riuniti nella Hearts Collection. Tiratura limitata, prezzo conseguente, tempi di acquisto strettissimi.

Ma l’isola nasconde altri gioielli: Hampden Estate, il cui processo produttivo ancestrale e complesso genera rum dall’intensità e profondità aromatica con pochi eguali al mondo. E, ancora, Worthy Park, la più antica distilleria giamaicana, le cui origini risalgono al 1670, che produce rum eleganti e fini, meno “selvaggi” degli Hampden ma rispetto a questi ultimi forse più entry level.