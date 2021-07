In Giappone, ascolti tv record per i Giochi. Bach: «Messaggio di unità contro la pandemia»

Emozione olimpica

«Quello che è così significativo durante questi Giochi sono le emozioni. Nonostante l'assenza del pubblico, le emozioni degli atleti sono alle stelle», ha sottolineato Bach in un'intervista negli studi di “Discovery” a Tokyo. Durante la mia visita al Villaggio Olimpico, prima dell'inizio dei Giochi, ho potuto sentire la felicità degli atleti per essere finalmente qui, di essere ai Giochi Olimpici, di poter gareggiare. E penso che questa sensazione sia palpabile quando assisti all'esplosione di gioia e talvolta di sollievo». «Sono tutti felici di fare parte di questa esperienza unica, anche quegli atleti che non si sono qualificati per una finale o hanno perso al primo turno», ha aggiunto il numero uno del Cio. «Tutto questo è davvero fantastico: la partecipazione ai Giochi ti rende molto umile perché hai la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande di te stesso. Questa è la sensazione che percepisco tra gli atleti».

Sfida alla pandemia

La sfida più grande è stata quella di «organizzare i Giochi in un ambiente sicuro - ha sottolineato Bach-. Non è stato facile guadagnare la fiducia di tutti che avremmo organizzato questi Giochi nella maniera più sicura. La pandemia si è sviluppata in maniera diversa per tutti i 205 Comitati Olimpici Nazionali, quindi non ci siamo concentrati solo su ciò che stava succedendo in Giappone, ma abbiamo dovuto guardare anche ai 205 Comitati Olimpici Nazionali per capire se per loro sarebbe stato possibile inviare i loro atleti. Cosa ha significato per quegli atleti? Si sono potuti allenare, prepararsi? Con tutte le restrizioni sui viaggi per loro è stata una grande sfida partecipare agli eventi di qualificazione. Diciamo, in maniera molto diplomatica, 15 mesi davvero interessanti».