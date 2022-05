In giardino o in terrazza, l’hotel vive anche all’esterno

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Spostare una parte del business alberghiero dall’interno della struttura all'esterno. È una prassi già in atto nelle località dove il meteo e la location lo consentono, ma la ricerca di spazi aperti, che si è fatta sentire nel corso della fase emergenziale, ha accelerato questa tendenza.

«Nei momenti di crisi le aziende mostrano la capacità di reinventarsi con nuove idee – afferma Palmiro Noschese, chairman Confassociazioni for Tourism Hospitality Food & Beverage –. Ci sono strutture ubicate in grandi città o in località non turistiche che hanno già sperimentato la formula del giardino d’inverno per allestire aree destinate alla ristorazione e liberare così spazi preziosi, aumentando il volume degli affari». La riscoperta degli spazi esterni permette infatti attività di upselling o cross selling, dando all’ospite la possibilità di spendere in servizi collaterali. “La soddisfazione del cliente – sottolinea Noschese – premia a livello di immagine, ma anche sul fronte finanziario. Si possono ottenere ottimi risultati organizzando in modo costante attività come concerti, momenti di relax fisico o corsi di vario genere».

Starhotel Splendid a Venezia

Idee nuove

Per Antonello De Medici, director of operations di Rocco Forte Hotels, «l’uso tutto l’anno degli spazi esterni negli hotel sta diventando sempre più importante in particolare per nuovi concept di bar e ristoranti». La visione di Rocco Forte Hotels è di capitalizzare su spazi esistenti sviluppando idee nuove da offrire alle esperienze dei clienti, integrando i momenti di consumo in aperture più estese sia come orario giornaliero che di stagionalità quali spazi con coperture mobili, pop up bar nei giardini, lounge nelle spiagge. Per il manager il modello da utilizzare deve sempre basarsi su una complessiva valutazione di ritorno sull’investimento: «Il costo deve avere una chiara sostenibilità in un arco temporale stabile e non essere solo un approccio di breve termine post pandemia, per questo servono regole chiare di collaborazione con le municipalità e con le sovrintendenze», sottolinea. Tra i progetti pilota di Rocco Forte Hotels, azioni di co-branding e product awareness. «Terrazze, lounge e giardini sono inoltre la nuova frontiera della visibilità per molte aziende del luxury che desiderano personalizzare eventi privati e lanciare prodotti in sinergia con gli hotel», conclude De Medici.

Loading...

Sulla difficoltà ad ottenere autorizzazioni per coperture anche precarie in località sottoposte al controllo della soprintendenza si esprime Ada Miraglia, direttore commerciale di CDS Hotels Spa, che aggiunge:«Considerando questa premessa, stiamo attrezzando ancora di più con zone verdi e corredi vari gli spazi esterni esistenti, riuscendo così a portare all'esterno le varie attività richieste soprattutto dai meeting ed eventi in tempo di Covid».

Per quanto riguarda Four Seasons, la struttura di Firenze scommette da sempre nel Parco della Gherardesca per lo svolgimento di attività all'aperto e il servizio bar è stato esteso oltre i mesi canonici, mentre la piscina ha anticipato l'apertura e posticipato la chiusura. L’oasi verde del Four Seasons Milano si inserisce perfettamente nel nuovo capitolo dell'hotel, con il nuovo giardino adatto per essere vissuto durante l'intero arco della giornata .

Il valore delle terrazze

Starhotels punta da sempre sul valore delle terrazze. «Degna di menzione – commenta Antonio Ducceschi, chief commercial officer di Starhotels – è l’altana dello Splendid Venice, una terrazza sul tetto aperta che accoglie un lounge bar e ha contribuito ad aumentare notevolmente il Gsi (guest satisfaction index) e l’attrattività dell'albergo. Ci sono poi le terrazze abbinate alle suite, generalmente molto richieste per eventi privati per pochi ospiti, cene romantiche o semplicemente momenti di relax all'aria aperta». Un esempio pratico? La terrazza della penthouse suite dell’Hotel d'Inghilterra di Roma, che accresce almeno del 40% il valore della suite. Sempre in tema di terrazze, le ultime nate nel gruppo sono quelle delle penthouse dei Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand, residenze di lusso con vista sul Duomo di Milano. Il dato interessante dei Duomo Luxury Apartments è che le penthouse con terrazza, pur avendo un costo quattro volte superiore agli altri appartamenti di lusso disponibili al Rosa Grand, sono di gran lunga le più prenotate. Dei nuovi progetti che Starhotels lancerà nel 2022 fa parte la terrazza privata dell’Helvetia & Bristol di Firenze, uno spazio che verrà offerto in esclusiva per aperitivi privati o cene a lume di candela. Per quanto riguarda poi l’Hotel Gabrielli di Venezia (Starhotels Collezione), la struttura è oggetto di una ristrutturazione da 20 milioni di euro, parte dei quali saranno investiti negli spazi esterni di cui dispone l’hotel, che diventeranno uno dei principali punti di forza dell’albergo.