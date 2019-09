In Giovanardi l’arte entra in fabbrica di Luca Orlando

La fabbrica. E l’arte. Giovanardi sceglie il connubio tra i due mondi per celebrare il proprio centenario, organizzando in azienda una mostra di arte contemporanea grazie alle opere realizzate da dieci artisti, che al termine dell’evento torneranno in possesso delle proprie creazioni.

Giovanardi, 70 addetti e 18 milioni di ricavi, è attiva nella progettazione e realizzazione di display, allestimenti, vetrine e shop in shop: tra i suoi clienti molti brand noti tra cui Dolce e Gabbana, Luxottica, Prada, Armani, Campari, Bulgari. Aziende che si rivolgono a Giovanardi per la produzione di packaging, display, vetrine, totem. Il progetto (la mostra sarà visitabile da martedì 1 ottobre a sabato 30 novembre nella sede di Concorezzo, nasce da un periodo di residenze di dieci artisti mid career, coinvolti e inseriti in azienda tra febbraio e luglio per lavorare in a contatto con i tecnici e sfruttando così il know how dell'impresa per la creazione di opere d'arte.

Gli artisti invitati sono Alessandro Agudio , Marie Denis , Marotta & Russo , Jacopo Mazzetti , Daniele Milvio , Gianni Moretti , Riccardo Paratore , Riccardo Previdi , Michele Spanghero e Patrick Tuttofuoco. Le opere realizzate saranno esposte nel contesto stesso dove sono state concepite, accanto a macchinari moderni e a pezzi di archeologia industriale: al termine della mostra le opere resteranno di proprietà degli artisti, in linea con il mecenatismo che ha alimentato tutto il progetto: sostenere gli artisti attraverso la produzione dei loro lavori e tramite il dialogo tra due mondi, quello della cultura e quello dell'impresa.

«Il nostro impegno - spiega Massimo Giovanardi - consiste nella ricerca quotidiana di soluzioni tecnico-estetiche da proporre ai grandi brand del lusso per veicolare il loro universo valoriale. Questo ci ha consentito di sviluppare un'attitudine a un ascolto attento di fronte a esigenze sempre più sofisticate. Da qui è nata l'idea di celebrare i 100 anni di vita della Giovanardi Spa con un percorso artistico, non commissionando opere agli artisti ma mettendo la nostra esperienza al loro servizio, certi che questo confronto si trasformi in una crescita umana e professionale per ognuno di noi».