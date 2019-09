In Groenlandia turisti record grazie a Trump Dopo la proposta di acquisto dell'isola da parte del presidente americano le prenotazioni turistiche nelle ultime settimane sono schizzate oltre il 300% dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - L'ente del turismo della Groenlandia dovrebbe dare un premio al presidente americano Donald Trump. La sua proposta di acquistare la più vasta isola del mondo nell'estremo nord dell'Oceano Atlantico non è andata in porto, rifiutata in blocco dalla Danimarca. Ma la “sparata” di Trump è stata involontariamente uno straordinario spot di promozione turistica per la Groenlandia.



I contatti sui siti specializzati per i viaggi in Groenlandia sono schizzati nelle ultime settimane, con le richieste di informazione ai tour operator, le prenotazioni di voli aerei, la ricerca di alloggi.



L'idea di Trump, per quanto insolita, non è nuova. Nel 1946 già l'amministrazione del presidente Harry Truman provò ad acquistare l'enorme isola dalla Danimarca in cambio di 100 milioni di dollari in lingotti d'oro. Allora come oggi l'offerta non andò in porto.

Il 20 agosto Trump ha cancellato la visita di stato prevista in Danimarca il 2 settembre dopo il rifiuto del primo ministro danese a inserire tra i punti della discussione la vendita della regione semi-autonoma tra i ghiacci.