In Holding Moda anche le sneaker Valmor, settimo tassello del polo terzisti

La società di investimenti Holding Industriale acquisisce lo storico calzaturificio Valmor di Civitanova Marche, produttore di sneaker da uomo e donna per i marchi del lusso (in testa il gruppo francese Lvmh), e piazza così il settimo tassello del progetto di aggregazione di terzisti della moda made in Italy varato nel 2018.

Il progetto, che fa capo alla controllata Holding Moda guidata da Giulio Guasco, in quattro anni ha messo insieme aziende di abbigliamento in tessuto e pelle (Uno Maglia, Alex&Co., Albachiara), di capispalla (Rbs), denim (Project Officina creativa), borse (Gab) e, ora, scarpe. A fine 2021 il fatturato stimato dal gruppo supererà i 120 milioni con oltre 400 addetti in tre regioni, Toscana, Veneto e Marche.

Per adesso Holding Industriale, fondata da Claudio Rovere, ha acquisito il 50% di Valmor, cha fa capo a Mauro Finocchi e Fiorella Torresi, con l'opzione di salire nel capitale. Gli imprenditori marchigiani continueranno a gestire l'azienda che all'inizio degli anni Duemila si oppose alle sirene della delocalizzazione e scelse di puntare sul made in Italy. Oggi Valmor conta 100 addetti e chiuderà l'anno con oltre 200mila paia di scarpe prodotte e circa 30 milioni di fatturato, superiore del 20% ai livelli pre-Covid.

L'ingresso di Valmor in Holding Moda ha «un altissimo valore strategico» secondo Guasco che annuncia: «Non ci fermiamo qui, abbiamo ancora alcune categorie di prodotto da coprire come la maglieria e stiamo lavorando sulla filiera: in primavera sarà pronto un nuovo stabilimento a Montevarchi che centralizzerà la fase del taglio dei tessuti a servizio di tutte le aziende del gruppo e che porterà 35 assunzioni».