In hotel (cena compresa): i pacchetti nei ristoranti d’albergo in città Le formule riservate agli ospiti degli hotel, risparmiati dalla chiusura alle 18: un modo per continuare a lavorare e garantirsi un minimo di coperti, in assenza di turisti di Federico De Cesare Viola

C'è chi sta già storcendo il naso al grido di “fatta la legge trovato l'inganno” e chi, più pacatamente, ricorre al classico adagio “di necessità virtù”. Fatto sta che il nuovo Dpcm che ha imposto ai ristoratori la chiusura alle ore 18 non ha incluso – sotto la sua spada di Damocle - le esperienze in hotel, limitatamente agli ospiti della struttura. E così, ecco che la staycation – tendenza d'importazione di cui si parla da un po' di anni – diventa la soluzione creativa per molti ristoranti d'albergo (ma chissà ancora per quanto?) alle chiusure serali: un modo per continuare a lavorare e a garantirsi un minimo di coperti e di incassi, in assenza di turisti. Al contempo, noi clienti possiamo concederci una mini vacanza senza stress (ma nel rispetto delle misure e direttive anti-Covid) e goderci qualche scampolo di mondanità negli hotel di lusso della nostra città.



Abbiamo selezionato dieci ristoranti in Italia che propongono convenienti pacchetti per soggiornare: in alcuni casi è la camera (e la colazione) ad essere un complemento alla cena, ed è inclusa nel prezzo del menù degustazione.

Ristorante Christian & Manuel, Hotel Cinzia - Vercelli

Se Vercelli è diventata una destinazione fissa sul navigatore degli appassionati è grazie a loro, i fratelli Costardi - lo chef Christian e il pastry-chef Manuel - che hanno con passione e determinazione dato una forte impronta creativa e personale al loro ristorante all'interno dell'Hotel Cinzia. E ora la sosta è ancora più ghiotta perché un'offerta super vantaggiosa (150 euro a coppia) include cena con menu “le carte” con 3 ingredienti, pernottamento e colazione. Ovviamente c'è la possibilità di fare degli upgrade e scegliere i percorsi più lunghi, per assaggiare nuove proposte o piatti ormai iconici il Costardi's Condensed Tomato Rice.



Seta del Mandarin Oriental, Milan - Milano

Scegliete se soggiornare in una camera o in una suite: nel primo caso il credito sarà di 100 euro, nel secondo di 200, da utilizzare al ristorante Seta o al Mandarin Bar & Bistrot per provare la grande cucina (2 stelle Michelin) di Antonio Guida: oltre ai grandi classici dello chef c'è l'inedito e imperdibile menu vegetariano “orto verticale” con raffinati piatti come il gazpacho verde con uva e gelato al pepe rosa o gli spaghetti con rosolaccio, latte di pinoli e frisella d'orzo Beta.



Da Noi In, Hotel Magna Pars – Milano

Si chiama “Night Stay & Dinner” la formula proposta dal Magna Pars, l'hotel à parfum milanese di Via Forcella, per provare a garantire continuità al proprio lavoro: suite per due a 150 euro e cena con menu degustazione di 4 portate a 66 euro a persona. Il prossimo 6 novembre sarà proposto (a 130 euro) un menu interamente a base di tartufo bianco, firmato dall'esperto executive chef Andrea Alfieri.