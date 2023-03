In India nei luoghi del realismo magico cari a Rushdie

L'India è ricca di luoghi fiabeschi in cui si incontrano architetture immaginifiche, e dove ci si imbatte in persone così ammantate di incanto da avere la percezione di trovarsi dentro uno dei romanzi ambientati nel suo Paese di nascita da Salman Rushdie come l'ultimo, appena pubblicato da Mondadori, intitolato La Città della vittoria, che racconta la storia della giovanissima Pampa Kampana, eroina semidivina. Dalla letteratura alla vita, in India, il passo è davvero breve. Ecco alcune mete dove incontrare il realismo magico del grande romanziere tornato a sorridere dopo l'attentato subito a New York nell'agosto scorso.

2/5 Menu