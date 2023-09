In Iran 500 morti a un anno dalle proteste per Mahsa Amini. Si temono disordini

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' passato un anno dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana di orgine curda uccisa dalla polizia di Teheran perché non indossava bene il velo. La ragazza fu arrestata il 13 settembre di un anno fa e morì dopo tre giorni di coma, il 16 settembre 2022. Le proteste si diffusero dalla sua città, Saqez, in tutto il paese e hanno dato vita a un movimento anti-governativo che è stato duramente represso (500 morti e circa 20mila persone arrestate) ma ha continuato a farsi sentire fino a oggi. Nell'anniversario della sua morte nuove manifestazioni sono previste in tutto il mondo, Italia inclusa, sabato 16 settembre. In Iran si temono disordini, dopo che le proteste sono andate scemando negli ultimi mesi sotto il peso della repressione che è stata durissima.

A oggi, sono 7 gli uomini arrestati durante le proteste per cui è stata eseguita una condanna a morte. Tra le persone interrogate e detenute ci sono anche lo zio di Mahsa e l’avvocato della famiglia, Saleh Nikbakht, che dovrà affrontare un processo con l’accusa di aver diffuso ’propaganda’ durante le sue interviste con i media stranieri. Vista la giovane età dei partecipanti, il regime iraniano ha stretto la morsa soprattutto attorno alle università. Nell’ultimo anno centinaia di studenti hanno dovuto affrontare procedimenti disciplinari a causa del loro coinvolgimento nelle proteste e oltre cento professori universitari sono stati licenziati o sospesi.

Gli Stati Uniti denunciano le “continue intimidazioni” alla famiglia Amini. “È la quarta volta nelle ultime due settimane che il regime iraniano convoca il padre di Mahsa per interrogarlo - ha denunciato il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller - Il regime continua a intimidire senza sosta la sua famiglia e le famiglie dei manifestanti uccisi”. “Il regime non può intimidire il popolo iraniano e costringerlo al silenzio - ha affermato ancora Miller - Il mondo sta osservando il trattamento riservato a queste famiglie, così come le continue intimidazioni nei confronti dei giornalisti e gli abusi contro i manifestanti pacifici, e noi continueremo a seguire da vicino e a intraprendere azioni appropriate in risposta”.

Cinque attivisti detenuti in Iran hanno annunciato che sabato inizieranno uno sciopero della fame in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa. Lo rende noto Bbc Persian pubblicando parti della lettera scritta dai cinque attivisti imprigionati - Mustafa Tajzadeh, Hossein Razzaq, Saeed Madani, Mehdi Mahmoudian e Mohammad Najafi - con la quale hanno dichiarato che entreranno in sciopero della fame per protestare contro “le politiche repressive” e per dare solidarietà “alle richieste dei manifestanti, tra cui l’abolizione del velo obbligatorio”.

Il regime di Teheran teme ’’una nuova scintilla’’ e ’’sta cercando in tutti i modi di contenere le proteste’’ che vedranno il loro ’’clou il 16 settembre’’, primo anniversario della morte di Mahsa Amini, quando sono ’’previste manifestazioni radicali’’ che ’’potrebbero sfuggire di mano alle autorità’’. Ma in Iran ’’c’è una maggiore adesione alle proteste e una maggiore coesione tra la popolazione’’, con ’’giovani e anziani, uomini e donne, ricchi e poveri’’ che ’’non ne possono più del regime teocratico assassino che è il loro vero nemico’’. Lo spiega ad Adnkronos Ghazal Afshar, portavoce dell’Associazione Giovani Iraniani in Italia, secondo la quale ’’da fonti interne sappiamo che il regime ha schierato 15mila uomini dei Pasdaran e delle forze paramilitari Basij nelle università sotto copertura, come studenti o professori, per monitorare la situazione’