In Italia 100 milioni di alberi da frutta in meno in 15 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Negli ultimi 15 anni in Italia sono scomparsi ben 100 milioni di alberi da frutta: dalle mele alle pere, dalle pesche alle albicocche, dall’uva da tavola alle ciliegie, dalle arance alle clementine. In controtendenza tengono solo il cedro e il bergamotto. È un dato che non passa inosservato quello elaborato da Coldiretti in occasione della Giornata nazionale degli alberi che si festeggia il 21 novembre per valorizzare il patrimonio arboreo italiano.

«Una vera e propria strage che – sottolinea la Coldiretti – che sta provocando la desertificazione dei territori nelle regioni italiane con drammatici effetti sui consumi nazionali e sul clima, l’ambiente, il paesaggio e la salute degli italiani».

Loading...

Secondo l’associazione agricola, la superficie italiana coltivata a frutta si è ridotta a 560mila ettari con la perdita di oltre centomila ettari rispetto a 15 anni fa con conseguenze sul primato produttivo nazionale in Europa che si estende dalle mele alle pere fresche, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle castagne fino al cedro e al bergamotto.

«La situazione peggiore si registra sulle arance, con 16,4 milioni di alberi abbattuti, sulle pesche, dove sono scomparsi quasi 20 milioni di piante, e sull’uva, dove mancano all’appello 30,4 milioni di viti», secondo la stima Coldiretti.

Pesante anche la situazione «per nettarine e pere dove ne sono spariti rispettivamente 14,9 milioni e 13,8 milioni».