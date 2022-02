In Italia 236mila ucraini, quasi l’80% sono donne

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Donna, in età lavorativa, dedita al mestiere di collaboratore domestico: colf, badante o baby sitter. È l’identikit della maggior parte dei cittadini ucraini presenti in Italia. Si tratta di 236mila persone, per il 77,6% donne, con un’incidenza del 4% sul totale degli stranieri residenti in Italia (che sono 5,7 milioni), come rivelano i dati elaborati dalla Fondazione Leone Moressa per l’associazione Domina (associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico).

L’Italia prima nella Ue per numero di Ucraini

L’Italia è il primo Paese europeo per presenza di cittadini ucraini. In base ai dati Eurostat (2020), su circa 800 mila ucraini residenti nella Ue a 27, oltre un quarto si trova nel nostro Paese. L’Italia è anche il Paese con più donne ucraine: le 177 mila residenti sono circa il 37% di tutte le donne ucraine in Europa.

Loading...

La maggior parte della popolazione ucraina in Italia ha un’età compresa fra 15 e 64 anni (80,4%), i bambini sono l’8%, gli anziani l’11,6 per cento. Sono quindi soprattutto le donne ucraine ad arrivare in Italia per lavorare. Per il 65% i cittadini ucraini lavorano nei servizi alla persona. Il 15% lavora nei servizi e nella ristorazione, il 9% nei trasporti e nei servizi alle imprese, il 9% nell’industria, il 2% in agricoltura, caccia e pesca (dati Istat).

I CITTADINI UCRAINI NELLA UE A 27 Loading...

Tasso di occupazione al 66% per le donne

Il tasso di occupazione delle cittadine ucraine in Italia è nettamente superiore, sia rispetto a quello delle italiane, sia rispetto a quello delle donne straniere residenti nel nostro Paese. Oltre 66 donne su 100 ucraine lavorano, mentre il tasso di occupazione delle italiane è del 50 per cento e quello delle straniere in Italia è del 49 per cento.

Per gli uomini, invece, il tasso di occupazione degli ucraini è del 59,9%, inferiore a quello degli italiani (67,3%) e degli stranieri in Italia (74%). Il 15% di tutti i lavoratori domestici regolari censiti dall’Inps è ucraino (92.160): sono badanti 59mila, mentre le colf sono quasi 33mila. Solo la Romania ha una maggiore rappresentanza fra i lavoratori domestici stranieri, con 156.855 addetti (regolari). I romeni, comunque, sono il gruppo più numeroso fra gli stranieri residenti in Italia, con 1,13 milioni di residenti, circa 5 volte di più rispetto agli Ucraini.