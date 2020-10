In Italia 2.844 nuovi contagi e 27 vittime Mai così alti i nuovi casi dal 24 aprile. 118.932 i tamponi processati. Peggiora il rapporto tamponi casi, che oggi è di 41,8

Coronavirus, Ministero Salute: Rt sopra 1, aumentano i ricoveri

Sono 2.844 i nuovi casi di contagio, 345 più di ieri. 27 le vittime odierne, con il totale dei decessi che è arrivato quindi a 35.968. 118.932 i tamponi processati. Peggiora quindi il rapporto tamponi casi, che oggi è di 41,8 (ieri 48,1). I ricoveri in terapia intensiva sono oggi 297, tre in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 3.205, 63 in più rispetto a ieri. 52.064 persone sono attualmente in isolamento domiciliare; anche questo dato in crescita rispetto a ieri (50.561). I casi totali sono 322.751 (ieri 319.908). I dimessi/guariti sono 231.217.

Campania e Lombardia le regioni con più nuovi contagi

La regione dove è stato riscontrato il maggior numero di nuovi casi è la Campania (401), seguita dalla Lombardia (393), dal Piemonte (279) e dal Veneto (276). Nessun nuovo contagio in Valle d’Aosta e in Molise.

Nel Lazio 261 casi, controlli a tappeto nelle Rsa

Oggi nel Lazio record dei tamponi quasi 14 mila e si registrano 261 casi e di questi 112 a Roma. Cinque i decessi. Avviati controlli a tappeto delle Asl per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle Rsa e le case di riposo.

In Emilia-Romagna 167 nuovi casi su quasi 10mila tamponi

Sono 167 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 75 asintomatici rilevati da screening e indagini epidemiologiche, sulla base di quasi 10mila tamponi e oltre 2.700 test sierologici. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (11 pazienti) e anche negli altri reparti Covid sono 200 (-1). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione secondo cui si registra il decesso di una donna della provincia di Parma. L'età media dei nuovi casi è di 39 anni. Al momento del tampone, 66 le persone già in isolamento, mentre 19 sono i nuovi contagi legati a rientri dall'estero. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (32), Piacenza (24), Parma (11), Reggio Emilia (23), Modena (29), Rimini (16) e a Forlì (18).

Impennata di contagi in Puglia

Nuova impennata di contagi da coronavirus oggi in Puglia: su 3.918 tamponi processati sono stati rilevati 111 casi positivi. Sono 65 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. È stato registrato anche un decesso, in provincia di Bari, che porta a 598 le vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 421.383 test in Puglia e il totale dei casi positivi è 8.083; sono 4.724 i pazienti guariti e 2.761 i casi attualmente positivi di cui 238 ricoverati. Scende allo 0,4 la percentuale di pazienti in terapia intensiva (ieri era 0,5%).