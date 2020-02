In Italia 7.209 enoteche, crescita del 4% in cinque anni

Per quanto riguarda invece le singole città, la top ten vede al primo posto Roma con 345 enoteche (+1,5% in un anno e +35% in dieci anni); Napoli con 221 attività (-1% in cinque anni); Milano con 141 (+5% in un anno, + 72% in dieci anni); Torino con 121 (+5% in un anno e +64% in dieci anni); Firenze con 91 (+2% in un anno e +7% in dieci); Genova con 80 enoteche; Venezia con 68; Palermo con 62; Bologna con 57 e infine Bari con 50.

L'analisi effettuata dalla Cdc di Milano insieme alla Coldiretti regionale valuta anche la presenza di enoteche per province e al primo posto si colloca la provincia di Napoli (528 esercizi, +3% in 5 anni), Roma (480, +3%) e Milano (259, +9%). Dopo Milano c'è Torino (235, +6%), Bari (192), Firenze (172, + 5% in un anno), Brescia (166, stabile), Venezia (158, +7% in cinque anni), Padova (138, stabili).

Gli occupati del settore sono donne al 26,5% e giovani al 11%. Considerando le sedi di impresa (che possono avere più localizzazioni) e i territori con più di 50 attività nel settore, ci sono più giovani a Taranto (25% delle 56 sedi di impresa), a Catania (22% su 72 imprese), Caserta (15% su 100 imprese). Più donne a Taranto (37,5% delle 56 imprese), Caserta (42% su 100 imprese), Pisa (35% delle 51 imprese), Como (31% delle 48), Catania (36% delle 72 imprese) e Cagliari (31% di 87).

E infine le enoteche guidate invece da stranieri che sono soprattutto a Firenze (12%) e a Roma (10%).