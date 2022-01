In Italia altri 101.762 casi e 227 vittime. Crescono i ricoveri in intensiva: 1.606 (+11)

Umbria, 4 morti e 6 ricoveri in più, positivi in leggero calo

Non si arresta la crescita dei ricoveri ordinari per covid-19 in Umbria, mentre gli attualmente positivi risultano ancora in leggero calo. Da registrare quattro nuovi morti, che portano a 1.530 il totale delle vittime da inizio pandemia in tutta la regione. Questo l’andamento della pandemia in Umbria in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Sul fronte ospedalizzazioni, si contano al momento 216 ricoverati totali, sei in più rispetto a ieri. Di questi, 11 si trovano in terapia intensiva, due in meno. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 1.063 nuovi positivi, su un totale di quasi 13mila test analizzati. Il tasso di positività scende all’8,2%. A fronte di 1.177 guariti, il numero degli attualmente positivi si riduce di 118 unità, scendendo a quota 33.855.

In Emilia-Romagna aumentano i ricoveri, oltre 2mila nei reparti



I nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna scendono a poco più di 14mila, in calo rispetto ai giorni scorsi ma anche per effetto del minor numero di tamponi eseguiti di domenica (circa 38.500), mentre salgono i ricoveri e nei reparti Covid ci sono ad oggi più di duemila pazienti. Altri 16 i decessi, fra cui due 51enni nel Bolognese. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla pandemia. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 151 (+4 rispetto a ieri), età media 61,5 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,2 anni), il 74,2%, mentre 39 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.043 (+114 rispetto a ieri), età media 68,4 anni. Dei 14.194 nuovi casi emersi oggi, l’età media è circa 38 anni. I casi attivi oggi sono 212.099 (+12.251), il 99% in isolamento domiciliare.

879 casi nelle Marche, incidenza a 864,65

Sono solo 879 i nuovi positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore (ieri 2.318), in corrispondenza ad un basso numero di tamponi analizzati nella giornata festiva di ieri: 4.197 nel percorso diagnostico screening (positività al 20,9%) su 5.540 tamponi totali, oltre a 2.834 tamponi antigenici screening (con 1.138 positivi da sottoporre a tampone molecolare). il tasso di incidenza però continua crescere e arriva a 864,65 su 100mila abitanti, rispetto a ieri quando era stato, già in crescita, 840,6. Il virus continua a circolare soprattutto nelle fasce di età 25-44 anni (262 casi) e 45-59 anni (198). Ci sono 115 casi tra i 19-24enni. Sono 169 complessivamente i nuovi casi nelle fasce di età da zero a 18, con numeri più alti per 11-13 anni (39) e 14-18 (78). I soggetti sintomatici sono 212. Per 109 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sempre secondo l’Osservatorio Epidemiologico regionale, il 61% dei nuovi casi è vaccinato con 2-3 dosi, il 39% non è vaccinato. Nei reparti di terapia intensiva invece è vaccinato il 19% dei ricoverati e non lo è l’81%.

2.372 nuovi positivi e un decesso in Abruzzo

Sale a 2.671 il bilancio dei pazienti deceduti a causa del coronavirus oggi in Abruzzo, che registra purtroppo un nuovo caso. Si tratta di un 45enne della provincia di Pescara. Sono 413 guariti e 2.372 i nuovi positivi al Covid 19 (di età compresa tra 1 mese e 95 anni) oggi in regione che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 142.916. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 89.828 dimessi e guariti. Dei nuovi casi di positività al virus 1.841 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 50.417, sono 1.957 in più rispetto a ieri. Sono 23 in più da ieri, 314 in tutto, i pazienti ricoverati in ospedale in area medica covid; 25 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 2 in meno da ieri. Altri 50 mila 78 positivi sono in isolamento domiciliare, 2.006 in più con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.995 tamponi molecolari (1.784.927 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 44.506 test antigenici (2.110.394). Il tasso di positività è pari a 4.99 per cento.

In Puglia 2.813 nuovi casi (7% dei test), due vittime

Sono 2.813 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 39.642 test giornalieri registrati (con una incidenza del 7%). Le vittime sono due. Questa l distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 1.571; Lecce, 620; Foggia, 313; Taranto, 123; Bat, 97; Brindisi, 56. I residenti fuori regione sono 17 e 16 in provincia da definire. Le persone attualmente positive sono 64.281 e 444 quelle ricoverate in area non critica, mentre 45 sono i ricoverati in terapia intensiva, cinque in più di ieri. Complessivamente sono 7.024 le vittime della pandemia.