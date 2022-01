In Italia altri 220.532 casi e 294 vittime. Crescono i ricoveri in intensiva: 1.677 (+71)

4.187 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 390 i ricoveri, 9 i decessi

Sono 4.187 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia ad oggi. Ieri, lunedì erano 1601, domenica invece 3100. Su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,15%. Sono inoltre 25.739 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi (12,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37 (contro i 41 di ieri) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 353, in calo di un’unità rispetto a 24 ore fa. Crescono i decessi e raggiungono i 9 casi contro i 4 di ieri.

In Toscana 15 decessi, oltre 175mila gli attualmente positivi

Sono quindici - sei uomini e nove donne con un’età media di 85,9 anni - le persone decedute per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, portando a 7.684 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia. I casi complessivi di positività al coronavirus in Toscana sono 521.016. L’età media dei 16.290 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (20% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti, che oggi sono 14.366 in più di ieri, crescono del 4,4% e raggiungono quota 337.526 (64,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 175.806, +1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.230 (33 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (9 in più). Complessivamente, 174.576 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.876 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Sono 15.420 (6.004 in meno rispetto a ieri, meno 28%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Campania; 30mila nuovi casi, incidenza al 23,9%

Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al 23,87 del giorno precedente. Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva aumentano del 10 per cento in 24 ore, a quota 85 (+8), quelli di degenza sono 1.091 (+6), oltre un terzo dei 3.160 disponibili al momento per il covid in tutta la regione considerando anche l’offerta privata.

In Puglia 7.287 nuovi casi (8,3% test) e 4 morti

Oggi in Puglia si registrano altri 7.287 casi di contagio da Coronavirus su 87.269 test (8,3% di incidenza) e 4 morti. Dell 69.410 persone attualmente positive 475 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 444) e 49 in terapia intensiva (ieri erano 45). I casi odierni sono così distribuiti: 2.288 nel Barese, 708 nella provincia Bat, 846 in quella di Brindisi, 1.059 nel Foggiano, 1.451 in provincia di Lecce, 835 nel Tarantino. Altri 78 contagi riguardano residenti fuori regione e per altri 22 la provincia di appartenenza non è stata definita.

In Calabria 2.189 nuovi positivi e 2 decessi

Sempre sopra quota duemila i nuovi positivi quotidiani in Calabria (2.189 per la precisione). Il bollettino registra anche 2 vittime, entrambe a Cosenza. In crescita pure i numeri dei ricoveri in area medica (+ 28) e quelli in intensiva (+ 4) che avvicinano sempre più la regione alla zona arancione. L’indice di positività è del 15,63 % a fronte di 14.004 tamponi effettuati.