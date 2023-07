In Italia appena il 16% delle auto è assicurato contro gli eventi naturali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una quota minima, il 16%. Stando ai dati Ania relativi al 2022 su un parco veicoli circolante di circa 44 milioni, appena 7 milioni di auto sono assicurate contro eventi atmosferici naturali e contro gli atti vandalici. Di fatto meno di due vetture su dieci. Messo così il numero fa una certa impressione soprattutto se si scorrono le immagini dei danni provocati dal maltempo a Milano. Complice la caduta di molti alberi o rami, le auto sono state certamente le più colpite. Sempre guardando i dati Ania lo scorso anno sono stati liquidati circa 800 milioni di euro di sinistri legati a eventi atmosferici, in assoluto la cifra più elevata di tutte le garanzie accessorie: 322 milioni per il furto, 21 milioni per l’incendio, 418 milioni per la Kasko e 240 milioni per la rottura dei cristalli.

La cifra, insomma, dà la misura di quanto questi fenomeni naturali, ormai sempre più frequenti stiano diventando una voce particolarmente rilevante del bilancio del comparto assicurativo. A tal proposito va ricordato che la polizza Rc auto, in quanto obbligatoria, rappresenta la più diffusa forma di assicurazione a tutela dei danni che si possono arrecare guidando un mezzo di trasporto. Che sia un business non particolarmente redditizio per il comparto lo dicono i numeri stessi, sempre fonte Ania, del 2022. Da quei dati emerge infatti che a fronte di 12,5 miliardi di premi raccolti le imprese ne impiegano circa 13,6 miliardi per far fronte ai sinistri: di questi 4,4 miliardi per riparare i veicoli danneggiati, 4,3 miliardi per risarcire chi subisce lesioni fisiche, 2,2 miliardi per i familiari delle vittime e 2,7 miliardi per svolgere la propria attività.

A fronte di tutto ciò, che è frutto, come si diceva, dell’obbligatorietà dell’Rc auto, circa 10 milioni di vetture sono protette con garanzie accessorie. Le polizze più diffuse sono quelle contro la rottura dei cristalli (9,9 milioni), il furto (9,7 milioni) e l’incendio (9,7 milioni) che paradossalmente, però, messe assieme valgono appena il 33% dei danni liquidati lo scorso anno, 1,8 miliardi, legati alla componente volontaria delle polizze.

I soli sinistri correlati agli eventi atmosferici e agli atti vandalici rappresentano invece ben il 44,4%.