In Italia Baby Boomers più occupati e meno poveri delle generazioni precedenti

Un Paese, l’Italia, sempre più a trazione over 65, e sempre meno focalizzato su percorsi ed esigenze dei Millennials (la generazione dei nati tra il 1981 e la fine degli anni ’90) e della Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012). Fra febbraio 2020 e aprile 2021 - si legge il Rapporto nazionale sull’attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento, realizzato dall’Inapp e presentato oggi, giovedì 5 maggio - il numero di quanti lavorano è sceso di 814.000 unità (-3,5%). In questo contesto gli ultracinquantenni sono rimasti quasi stabili. La pandemia non ha rallentato il processo di invecchiamento della società italiana, la cui età media è ora di 46 anni (contro i 44,9 del 2017). La popolazione in età da lavoro (15-64 anni) è scesa a quota 63,7%, mentre la fascia 0-14 rappresenta il 12,8% del totale. Con un indice di vecchiaia salito da 165,3 nel 2017 a 178,4 nel 2020, l’Italia è attualmente lo Stato membro dell’Europa a 27 con la più alta percentuale di over 5.

Il Rapporto, realizzato dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche nell’ambito del supporto tecnico-scientifico fornito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ministero che agisce come focal point nazionale per l’invecchiamento), sarà presentato in occasione della Conferenza ministeriale della United nations economic commission for Europe (Unece) sull’invecchiamento, in programma a Roma dal 15 al 17 giugno con la collaborazione del Governo italiano.

Dal 2010 partecipazione di over 55 al mercato del lavoro cresciuta di 11 punti percentuali

A partire dal 2010, la partecipazione della popolazione più anziana (over 55) al mercato del lavoro è cresciuta di 11 punti percentuali con un andamento costante per entrambi i generi; la percentuale di quanti sono esenti dal rischio di povertà si è ulteriormente ampliata (da 88,5 del 2010 a 92,4 del 2020, secondo l’Active Ageing Index); un numero sempre più ampio di anziani vive in soluzioni di vita autonoma e indipendente (+3,31%) e in condizioni di salute in costante miglioramento; la percentuale di anni in buona salute sull’aspettativa di vita dopo i 55 anni è cresciuta per entrambe i generi di 9,1 punti, nonostante l'impatto della pandemia.

Generazioni più “anziane” protagoniste del welfare “informale” (o fatto in casa)

In un contesto di trasformazione delle strutture familiari, in Italia le generazioni “più anziane” continuano ad essere uno dei riferimenti principali per il sistema di welfare “informale”, sia supportando i redditi dei nuclei familiari, sia nella cura di nipoti o altri bambini (+4,3% rispetto al 2010) e in misura più contenuta nella cura di altri anziani, o persone in condizioni di disabilità (spesso i coniugi).

ITALIA AL PRIMO POSTO

Il primato dell’Italia nell’Europa a 27

Con un indice di vecchiaia salito da 165,3 nel 2017 a 178,4 nel 2020, l’Italia è lo Stato membro dell’Europa a 27 con la più alta percentuale di over 65, il 23,5% della popolazione, seguito da Finlandia, Grecia, Portogallo e Germania. Gli ultraottantenni sono il 7,6% del totale. La pandemia da Covid-19 non ha rallentato il processo di invecchiamento della società italiana, la cui età media è ora di 46 anni. In conseguenza di questa struttura della popolazione, l’indice di dipendenza degli anziani nel 2020 è stato pari al 36,4%, anche in questo caso il più alto di tutti insieme a quello della Finlandia. Secondo le proiezioni di Eurostat, al 2045 tale primato è destinato a rimanere, con una percentuale di ultrasessantacinquenni che fra gli uomini sarà del 30,3% e che fra le donne arriverà al 36,2%.