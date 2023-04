In Italia boom di Gnl rivenduto dalla Spagna: da Barcellona export moltiplicato per 17

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Promessa mantenuta. La Spagna ha davvero creato un «gasdotto virtuale» con l’Italia, che ci ha aiutato a superare l’emergenza di sostituire le forniture di Gazprom. Le nostre importazioni di gas liquefatto da Madrid (che non lo produce, ma sua volta lo acquista all’estero) sono letteralmente esplose nel 2022. E tutto grazie al terminal di Barcellona, il più grande in Europa, che ha inviato in Italia volumi di Gnl 17 volte superiori a quelli dell’anno precedente: 194.574 tonnellate, contro appena ...