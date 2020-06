In Italia circolazione libera, ma per Sardegna e Puglia obbligo di registrazione. La Sicilia lancia la sua app In Sardegna una copia della ricevuta della registrazione dovrà essere allegata alla carta d'imbarco e al documento d'identità. In Sicilia obiettivo della app (facoltativa) è di monitorare chi arriva, consentendo ai turisti di essere assistiti in caso di bisogno di Andrea Gagliardi

Fase 3, spostamenti liberi in tutta Italia: ma con regole

In Sardegna una copia della ricevuta della registrazione dovrà essere allegata alla carta d'imbarco e al documento d'identità. In Sicilia obiettivo della app (facoltativa) è di monitorare chi arriva, consentendo ai turisti di essere assistiti in caso di bisogno

L’Italia delle regioni senza frontiere accelera verso la normalità sancendo, di fatto, il superamento della fase 2, tra code ai caselli e ai porti. Tornano ad animarsi le stazioni ferroviarie, da quella di Milano Centrale a Termini, dove il ministro dei Trasporti ha annunciato l’installazione di termoscanner automatici, con una velocità di misurazione più rapida. Restano i controlli voluti da alcune regioni, soprattutto al Sud e nelle Isole.

Registrazione obbligatoria per chi arriva in Sardegna

Per chi arriva in Sardegna è prevista una registrazione obbligatoria, e non volontaria, con un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Fino al 12 giugno il modulo potrà essere compilato manualmente anche a bordo e dovrà essere consegnato all'arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto. Dal 13 giugno sarà possibile effettuare la registrazione on line tramite apposito modulo che sarà reso disponibile nella piattaforma SUS (Sportello unico dei servizi) e attraverso l'applicazione SardegnaSicura che si potrà scaricare dagli store per i sistemi iOS e Android. Tutti i viaggiatori inoltre devono sottoporsi alle misurazione della temperatura corporea e compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Covid-19.



Tramontata l’idea del passaporto sanitario obbligatorio, l’obbligo è stato trasformato in incentivo: chi arriverà sull’isola con i risultati di un tampone o di un test avrà un buono da spendere sull’isola in visite culturali. L’importo sarà pari a quello previsto in media per un test. Dal 13 giugno saranno ripristinati i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti nazionali (per ora solo quelli di Roma Fiumicino e Milano Malpensa) e dal 25 i voli internazionali, «fatta salva la verifica dell'andamento della curva epidemiologica».

Obbligo di segnalarsi anche per chi entra in Puglia

Anche chi arriva in Puglia ha l'obbligo di segnalarsi, ma non più di fare la quarantena domiciliare. «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 - si legge nell’ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano - si dispone che con decorrenza dal 3 giugno 2020, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso in Puglia, da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati segnalino lo spostamento, il trasferimento o l'ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia; dichiarino il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano». È escluso chi si sposta per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza.

Una app sanitaria facoltativa in Sicilia



Chi arriverà in Sicilia potrà scaricare la app “Sicilia Si Cura” e inserire, in maniera facoltativa, i dati personali sul proprio stato di salute, sugli spostamenti ed eventuali casi di Covid-19 in famiglia. In caso di febbre, basterà una comunicazione e interverranno i medici della nuova Unità sanitaria turistica. «Non prevediamo sanzioni. Siamo certo che i turisti collaboreranno. Il turista è il primo ad avere interesse all'uso dell'app. Contiamo sul senso di responsabilità delle persone» ha detto il governatore Nello Musumeci.