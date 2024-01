In Italia continua la corsa dei prezzi nel residenziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tengono i prezzi delle abitazioni in Italia. Gli analisti di Arcano Research - società di ricerca dal recente debutto sul mercato italiano - si attendono una salita graduale e sostenibile dei prezzi tra l’1 e il 5% annuo, grazie alla ripresa della domanda, della capacità di acquisto delle famiglie, e di un’offerta destinata a restare bassa nonostante il rimbalzo dell’attività edilizia.

Rispetto agli altri principali Paesi europei infatti, il numero di nuove abitazioni costruite rimane basso - nonostante l’aumento dei permessi -, il che permette di contenere il rincaro delle materie prime che normalmente pesa sull’attività di costruzione. «In Italia - ha sottolineato Ignacio de la Torre, capo economista di Arcano Partners - vediamo segnali di ripresa sia del sentiment del settore edilizio sia nell’attività che, in tandem con la flessione dei costi di costruzione, risulterà a nostro avviso in una accelerazione dell’avvio di nuovi cantieri nei prossimi dodici mesi, anche se non ad un ritmo sufficiente a chiudere il divario rispetto ai principali paesi europei».

Stando all’analisi di Arcano, nel lungo termine i prezzi delle abitazioni tendono a ricalcare l’andamento dei salari e il trend della crescita nominale del Pil, con l’Italia ben posizionata a chiudere il divario negativo con il resto dell’Europa. «Le stime - si legge nell’analisi - indicano per l’anno prossimo una crescita in termini reali del Pil italiano dello 0,5% rispetto allo 0,7% del 2023, prima di tornare ad accelerare dell’1,2% nel 2025, un andamento inferiore alla crescita media europea attesa per il 2025».

Le sfide sul medio periodo saranno la gestione delle finanze pubbliche e il mercato del lavoro, due fronti su cui saranno necessarie ulteriori riforme strutturali per allineare l’Italia con i Paesi a reddito pro-capite elevato. Nel breve termine invece, per Arcano Research «la crescita economica rallenterà, ma non in maniera significativa. Inoltre, nell’attuale ciclo economico, l’Italia risulta meglio posizionata rispetto ad altri Paesi come la Germania, grazie ad una minore esposizione alla debolezza della Cina e una maggiore esposizione a settori dei servizi robusti come il turismo».

I consumi privati rimarranno il principale motore della crescita nel medio periodo: le famiglie potranno spendere di più attingendo ai risparmi in eccesso accumulati durante la pandemia e al parziale recupero del proprio potere di acquisto con i salari che dovrebbero aumentare più dell’inflazione nel 2024. Strutturalmente, si legge nella ricerca, «il costo del lavoro aggiustato per la produttività in Italia resta competitivo e ci sono ampi margini di crescita in termini di potenziale offerta di lavoro, se si implementano le necessarie riforme strutturali».