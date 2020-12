La stretta Bce sui dividendi si allenta ma in Italia la dieta continua Da Intesa a UniCredit, fino al risparmio gestito: ai soci andrà meno del previsto di Luca Davi

(EPA)

Da Intesa a UniCredit, fino al risparmio gestito: ai soci andrà meno del previsto

3' di lettura

La buona notizia è che la stretta alla distribuzione sui dividendi imposta dalla Bce si allenta. Quella cattiva è che non si allenta quanto molte banche (e tutti gli investitori) avrebbero sperato. Colpa, ovviamente, di una pandemia che dà segnali altalenanti. Di certo quella che arriva da Francoforte è nel complesso una doccia fredda per un comparto del credito che per mesi aveva cullato, forse troppo ottimisticamente, la speranza di riconsegnare i dividendi nelle mani di investitori a dir poco ...