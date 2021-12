In Italia e in montagna, le vacanze di Natale ai tempi del green pass rafforzato

A Natale gli italiani in vacanza dormiranno in media 6,9 notti fuori casa per una spesa media pro-capite (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 804 euro (724 per chi rimarrà in Italia e 1.990 per chi andrà all'estero). Il giro d'affari sarà di circa 8,4 miliardi di euro.



Nomisma: 9 su 10 passeranno il Natale in famiglia

Dalla fotografia scattata dall’Osservatorio Hybrid Lifestyle di Nomisma in collaborazione con Crif, invece, viene fuori che per nove italiani su dieci quello del 2021 sarà un Natale in famiglia. Le festività, viene evidenziato, saranno «l’occasione per rivedere amici e parenti», così per il 64%, «che non si vedono spesso e per organizzare e partecipare con loro a serate di giochi da tavola e tombolate».

A tavola 7 italiani su 10 trascorreranno il Cenone della Vigilia nella propria abitazione e 6 su 10 il pranzo di Natale. Solo pochi, meno del 3%, sceglieranno il ristorante. Il 45% degli italiani spenderà per il pranzo di Natale tra i 15 e i 50 euro a persona, mantenendo stabile il budget complessivo rispetto all’anno precedente. Casalingo sarà anche il Capodanno: 8 italiani su 10, lo festeggeranno tra le mura domestiche con amici e parenti: il budget della cena del 31 dicembre non supererà i 50 euro a persona. Così per l’85%, confermandosi sostanzialmente stabile rispetto al 2020.

Tuttavia un 4% degli italiani approfitterà del Capodanno per viaggiare. Tra questi, l’83% resterà in Italia (le mete più ambite Toscana, Trentino-Alto Adige seguite dalla Liguria) per un soggiorno fuori casa dal costo medio per persona di 72 euro al giorno per le vacanze in Italia e 93 euro per le vacanze in Paesi Ue.

Festeggiamenti in sicurezza

A giudizio dell’Osservatorio condotto da Nomisma, infine, la voglia di convivialità, ai tempi del Coronavirus, non sarà disgiunta dalla sicurezza: «l’84% degli italiani - viene sottolineato - ha deciso di adottare delle precauzioni per contenere la possibilità di contagio da Covid-19. Il 51% ha deciso di frequentare solo amici e parenti vaccinati, il 19% indosserà la mascherina quando andrà in visita, l’8% eviterà di frequentare persone anziane, per evitare di essere possibile fonte di contagio. Il 6% infine, farà tamponi rapidi o sierologici prima di incontrare amici e parenti».