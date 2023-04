In Italia mancano 130mila posti letto per gli universitari fuori sede

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

È emergenza caro-affitti in Italia per gli studenti universitari e sono necessari almeno 130mila posti letto per i fuori sede. Di conseguenza cresce l’interesse degli investitori verso il mercato delle residenze universitarie, con investimenti per 200 milioni di euro nel 2022 in Italia e 12,4 miliardi in Europa. Questi i dati che emergono dal rapporto “Lo student housing tra Pnrr e mercato” presentato nel corso del convegno “Il Pnrr e l’investimento nello student housing” organizzato, a Roma, da Scenari Immobiliari e Camplus.

Il mercato potenziale

In Italia il mercato degli alloggi universitari ha bisogno di un’importante e decisiva svolta, altrimenti le università perdono studenti e competitività. Attualmente la copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40% degli iscritti, si attesta intorno al 10,5%e deriva da enti specifici che però coprono solo l’8,1 per cento del totale. Le strutture gestite da enti privati coprono il restante 2,4 per cento. Meno della metà delle 14 maggiori realtà universitarie supera la media nazionale, e risulta ancora lontana dalla capacità di soddisfare il fabbisogno di posti letto minimo richiesto, cita il Report.

Considerando che il fabbisogno stimato dell’offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20% degli studenti fuori sede (tasso di copertura medio europeo), sarebbero necessari almeno 130mila posti letto. Occorrerebbe realizzare circa 80mila nuovi posti letto in studentati e collegi che erogano il servizio tramite i fondi per il diritto allo studio.

Loading...

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove residenze per studenti (960 milioni di euro) il Pnrr prevede di coinvolgere soggetti privati grazie alla copertura anticipate degli oneri di gestione dei primi tre anni di esercizio. L’obiettivo – indicato nella riforma “1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gi studenti” – è quello di quasi triplicare i posti letto per gli studenti fuori sede, per raggiungere tale obiettivo vengono stanziati complessivamente 300 milioni di euro per realizzare di 7.500 posti letto e l'erogazione di ulteriori 660 milioni per creare ulteriori 52.500 posti letto.

«Negli ultimi anni in Europa gli investimenti in residenze universitarie sono diventati un importante asset class per gli investitori istituzionali con un totale di circa 12,4 miliardi di euro nel 2022 – ha dichiarato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –. Anche nel nostro Paese oggi si registra un generale e forte interesse degli investimenti in alloggi per studenti fuori sede, tanto che nel corso del 2022 il volume complessivo ha raggiunto circa 200 milioni di euro, pari al 18 per cento degli investimenti complessivi nel comparto residenziale istituzionale. I nuovi bandi del Pnrr dovrebbero incentivare questi investimenti, garantendo ritorni economici interessanti anche in considerazione della forte pressione della domanda di riferimento: dal 4,50%nei capoluoghi di regione localizzati nel nord Italia al 6%stimato nelle altre città. I nuovi bandi dovrebbero incentivare questo trend, con un forte coinvolgimento degli investitori italiani».

«Il mercato delle residenze per studenti fuori sede – ha affermato Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – ha proseguito nella sua fase espansiva anche grazie alla volontà degli attori coinvolti di intraprendere importanti progetti di riqualificazione e riconversione immobiliare. Le opportunità che il mercato dello student housing rappresenta per gli investitori sono diverse e, nel periodo storico che stiamo attraversando, possono bilanciare i portafogli immobiliari già di proprietà, anche grazie al consolidamento a livello nazionale di una domanda di riferimento capace di garantire elevati livelli di occupazione e flussi di cassa stabili. La diversa copertura territoriale di posti letto, la pressione della domanda di riferimento quasi al limite in alcuni ambiti urbani e la volontà, mediante concertazione, di strutturare una infrastruttura immobiliare, capace di garantire livelli adeguati sia di ritorno economico che di sostenibilità sociale, sono gli elementi più significativi che alimentano questo comparto».